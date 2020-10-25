حظك اليوم الأحد 25-10-2020 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

يعتبر مولود برج الميزان من الأبراج التي تتسم بالتوازن في كافة أمور حياتها كما أنه يبذل قصارى جهده لمساعدة وإرضاء من حوله، ولا ينتظر منهم مقابل ذلك.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تتمتع اليوم بالحماس ويعدك الفلك بالحصول على أفضل النتائج في كل نشاط تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك لمساندة الأحباب، وتجد السعادة في الحب والعطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.