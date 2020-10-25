بجولة انتخابية لمحافظ الفيوم.. إغلاق مقهيين وضبط سيارة عكس الاتجاه

أمر محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، بإغلاق عدد من المقاهي، لتقديمها "الشيشة" إلى المواطنين، بالمخالفة للتعليمات الواردة بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا"، كما ضبط المحافظ سيارة تسير عكس الاتجاه.

وأثناء جولته على عدد من اللجان الانتخابية بالدائرة الرابعة، ومقرها مركزي أبشواي ويوسف الصديق، اليوم الأحد، فوجئ المحافظ بوجود مقهيين يقدمان "الشيشة"، أحدهما بجوار مقر انتخابي، والثاني بطريق أبشواي السياحي، فأمر بإغلاقهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنّه بخلاف المقهيين، فقد ضبط محافظ الفيوم سيارة نقل كبيرة بمقطورة، تسير عكس الاتجاه، على طريق "أبشواي - أبوكساه"، لافتاً إلى أنّه تم سحب تراخيص السيارة المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وجه محافظ الفيوم المسئولين عن المقر الانتخابي بمعهد فتيات "سنرو" الاعدادي، بتوفير فريق طبي كامل بالمقر، لتقديم الخدمات الصحية، والتدخل في حالات الطوارئ، كما وجه بتوفير كمامات إضافية لتوزيعها على الناخبين المترددين على اللجنة بعد نفاذ الكمامات من اللجنة.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أنّ المحافظ وجه أيضاً بإزالة نواتج التطهير من على جانبي إحدى الترع بطريق أبشواي السياحي.

في سياق متصل، أشار محافظ الفيوم إلى انتظام العملية الانتخابية بكافة لجان التصويت بمختلف مراكز وقرى المحافظة دون حدوث ما يعكر الصفو العام، لافتًا إلى أنّ غرفة عمليات المحافظة لم ترصد أية مخالفة حتى الآن، مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قد أعلنت حالة الطوارئ لتذليل أية عقبات تطرأ على العملية الانتخابية، للخروج بها في صورة حضارية مشرفة، مشدداً على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين تطبيقًا لمبدأ النزاهة والحياد الكامل.

وأضاف، أنه يتم مراجعة كافة التجهيزات اللوجستية بالمقار العامة للانتخابات للتأكد من جاهزيتها لأعمال تسليم نتائج الفرز عقب انتهاء التصويت.

وناشد "الأنصاري" جميع مواطني المحافظة بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم قبل انتهاء فترة التصويت في التاسعة من مساء اليوم، لاختيار ممثليهم الذين يعبرون عنهم تحت قبة البرلمان.

جدير بالذكر أنّ نائب محافظ الفيوم قد تفقد عددًا من اللجان بمركز إطسا، شملت لجان مدرسة أبو صير، ومدرسة دفنو الابتدائية، ومدرسة الشهيد عبد الرحمن نبيل، فضلًا عن تفقد مقر اللجنة العامة بمركز شباب إطسا.