صور.. إقبال كبير لذوي الهمم على التصويت في الفيوم

شهدت معظم اللجان الانتخابية في محافظة الفيوم، ارتفاعاً ملحوظاً في إقبال ذوي الاحتياجات الخاصة على التصويت في لجان الاقتراع، خلال اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

وشهدت اللجان المختلفة في الدوائر الأربعة بمحافظة الفيوم، إقبالاً غير متوقع من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات، خصوصاً مع اقتراب نهاية اليوم الأخير من الاقتراع، وغلق أبواب اللجان، وبدء عملية فرز الأصوات.

وقال "محمد جابر"، 85 سنة، أحد الناخبين من كبار السن بمدينة الفيوم، إنّ "الانتخاب واجب على كل مواطن، ويجب أن ينزل الجميع للانتخاب، واختيار من يمثلهم في البرلمان"، مؤكداً أنّ "النواب سيكونون هم المسئولون عن حل مشاكل المواطنين، وتقديم الخدمات اللازمة لهم، ولذلك يجب أن يختارهم الناس بأنفسهم".

وأشار إلى أنّ أفراد الشرطة ساعدوه كثيراً في الوصول إلى لجنته، خصوصاً أنّه يجلس على كرسي متحرك، وأنّ المجندين حملوه وأوصلوه حتى لجنته، وعندما انتهى من التصويت أخرجوه مرة أخرى حتى استلمه أبناؤه من أمام لجنته الانتخابية بمدرسة "منشأة بغداد" الابتدائية، بالدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة الفيوم.

وضرب "ذوو الهمم" المثل في الوطنية، حيث حرصوا على المشاركة بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، للوقوف بجانب الوطن من خلال المشاركة في العرس الديموقراطي.

وشهد اليوم الثاني لعملية الاقتراع بلجان الفيوم انتشاراً مكثفاً لعناصر الشرطة النسائية، لتنظيم عملية الاقتراع، كما انتشرت بوابات التعقيم أمام اللجان المختلفة، لتعقيم الناخبين خلال دخولهم اللجان، في ضوء الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا".

ومن المقرر أن يتم غلق صناديق الاقتراع في التاسعة مساء اليوم، ثم تبدأ اللجان في فرز الأصوات، تمهيداً لإعلان النتيجة، حيث يتنافس 98 مرشحاً ومرشحة على 19 مقعداً، وهو نصيب المحافظة من المقاعد بمجلس النواب بنظامي القائمة والفردي، ودفعت القائمة الوطنية من أجل مصر بـ9 مرشحين، للمنافسة على 9 مقاعد بنظام القائمة، كما دفعت قائمة "نداء مصر" بنفس العدد.

وعلى مستوى المقاعد الفردية، فقد تم تقسيم المحافظة إلى 4 دوائر انتخابية مخصص لها 10 مقاعد، يتنافس عليها 81 مرشحاً ومرشحة.