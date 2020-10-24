الناخبون يصطحبون أطفالهم أثناء الإدلاء بأصواتهم في الفيوم

حرص عدد كبير من الناخبين بمحافظة الفيوم، على اصطحاب أطفالهم معهم، خلال توجههم إلى لجان انتخابات مجلس النواب، للإدلاء بأصواتهم في أول أيام المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، اليوم السبت، لغرس قيم الانتماء للوطن وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وشهدت لجان مدارس "مناشي الخطيب"، و"منشأة العشيري"، و"السنباط"، التابعين للدائرة الأولى، ومقرها مركز ومدينة الفيوم، احتشاد عدد كبير من الناخبين للادلاء بأصواتهم، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، حفاظاً على سلامة وصحة الناخبين.

على جانب آخر، بدأ التوافد يتزايد بعد منتصف اليوم، حيث زاد إقبال المواطنين ممن لهم حق الانتخاب في اللجان الواقعة ببندر الفيوم، خصوصاً بعد خروج الموظفين من عملهم، حيث توجهوا مباشرة للمشاركة في عملية التصويت.

أمّا في الدائرة الثانية، ومقرها مركز إطسا، فقد شهدت إقبالاً كثيفاً من المواطنين على لجان الاقتراع، ففي لجان قرية "قلهانة"، تواجد الناخبون بكثافة أمام اللجان لاختيار ممثليهم في مجلس النواب.

كما حرص الناخبون من الرجال والسيدات على الإدلاء بأصواتهم في لجان قرية "الحامولي"، بمركز يوسف الصديق، ضمن الدائرة الرابعة، ومقرها أبشواي والشواشنة ويوسف الصديق، مُتخذين الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتواجدت السيدات بكثافة أمام لجان "كحك بحري" بمركز الشواشنة.

وتضم محافظة الفيوم 634 لجنة فرعية، موزعين على 284 مقراً انتخابياً بجميع مراكز وقرى المحافظة، ومجهزين لاستقبال 2 مليون و9 آلاف و229 ناخباً وناخبة على مستوى المحافظة.

وتم تجهيز 174 لجنة فرعية، موزعين على 63 مقراً انتخابياً بالدائرة الأولى، التي تضم مركز شرطة الفيوم وقسمي أول وثاني شرطة الفيوم، لاستقبال 585 ألف و97 ناخبًا لهم حق التصويت بالدائرة.

وفي الدائرة الثانية بمركز شرطة إطسا تم تجهيز 136 لجنة فرعية موزعين على 75 مركزا انتخابيًا، لاستقبال 396 ألف و365 ناخبًا.

وفي الدائرة الثالثة والتي تضم مركزي سنورس وطامية تم تجهيز 182 لجنة فرعية، موزعين على 73 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 594 ألفا و 60 ناخبًا.

وفي الدائرة الرابعة التي تضم مراكز شرطة أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، تم تجهيز 141 لجنة فرعية موزعين على 73 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 433 ألفا و707 ناخبين.