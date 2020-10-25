"عمليات مستقبل وطن": تزايد إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع بالمنيا

واصلت غرفة العمليات التي شكلها حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، أعمالها منذ صباح اليوم، لمتابعة سير العملية الانتخابية الخاصة بمجلس النواب، برئاسة النائب زين الاطناوى أمين التنظيم بالمحافظة، ووليد عبدالقوي أمين مساعد التنظيم.

ورصدت غرفة العمليات، إقبال كثيف من قبل الناخبين منذ الساعات الأولى لفتح صناديق الاقتراع فى اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب، على اللجان الانتخابية بجميع الدوائر بالمحافظة، ومن المتوقع أن تشهد اللجان الانتخابية بمحافظة المنيا، زيادة إقبال المواطنين على اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

وأكدت "غرفة العمليات"، في بيان لها، أن كل الكوادر الحزبية التابعة لحزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، متواجدة أمام اللجان لمساعدة الناخبين وتذليل أي عقبات.

وفي المنيا تجرى الانتخابات داخل 511 مركز انتخابي و1099 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، لاستقبال 3 ملايين و236 ألف و267 ناخب، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وكان المستشار عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أشار إلى أن الحزب شكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية بمقره في التجمع الخامس، إلى جانب غرف عمليات فرعية في كل محافظة، وكل دائرة انتخابية، تبلغ غرفة العمليات المركزية بما يجرى داخل محيطها الانتخابي، إلى جانب تخصيص عدد من أعضاء الحزب لحشد الناخبين، وحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية.

ويشارك حزب مستقبل وطن، في الانتخابات البرلمانية بالنسبة الأكبر من مرشحي الأحزاب على مستوى الجمهورية، سواء على المقاعد الفردية أو من خلال تمثيله في القوائم الانتخابية، في الانتخابات المقرر إجراء المرحلة الأولى منها داخل الجمهورية، يومي السبت والأحد المقبلين.

وتجرى المرحلة الأولى في 14 محافظة، هي: "الجيزة والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.

فيما تجرى انتخابات المرحلة الثانية في الداخل، يومي 7 و8 نوفمبر، في 13 محافظة، هم: "القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".