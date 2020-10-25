بالكمامة والعمامة.. رجال الفيوم يتوافدون على لجان انتخابات النواب

توافد المئات من رجال محافظة الفيوم، بمختلف أعمارهم، وفي الأربعة دوائر، على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم قُبيل غلق الصناديق بساعات قليلة، من أجل المشاركة في العرس الديمقراطي، قبل انتهاء عملية التصويت بالمحافظة، التي تقع ضمن المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية.

وشهدت معظم اللجان الانتخابية بالدوائر الأربعة، تزايد الإقبال من الناخبين الرجال، وخصوصًا كبار السن الذين حرصوا على ارتداء الكمامة مع العمامة، حريصين على المشاركة في الاستحقاق الدستوري واختيار من يمثلهم بمجلس النواب القادم.

وفي الدائرة الأولى ومقرها مركز وبندر الفيوم، تزايد الإقبال في الساعات الأخيرة من عملية التصويت، وتصدر كبار السن المشهد الانتخابي في لجان منشأة بغداد، والعشيري، وسنوفر بمركز الفيوم، بالإضافة إلى لجان مدرسة الصداقة الفرنسية.

أمّا الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا، فقد شهدت اصطفاف الناخبين في طوابير طويلة، أمام اللجان خصوصًا في لجان قرى منية الحيط، من أجل الإدلاء بأصواتهم قبل غلق الصناديق.

وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركزي سنورس وطامية، شهدت اللجان إقبالًا مُتزايدًا من الناخبين من كافة الأعمار حيث شهدت لجنة مدرسة الروبيات بطامية اقبالًا كثيفًا منذ الساعات الأولى لفتح اللجان وحتى الآن.وأخيرًا الدائرة الرابعة ومقرها مركزي أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، فقد تصدر المرأة للمشهد الإنتخابي في معظم اللجان مثل كحك بحري، والحامولي، والريان بمركز يوسف الصديق، ولجان سنرو وشكشوك بمركز ابشواي.

وتستقبل اللجان الانتخابية المواطنين من كافة الأعمار، وسط إجراءات أمنية مشددة مع إتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، واتسمت الأجواء بالانضباط والتنظيم الجيد.

يُذكر أنّ محافظة الفيوم تضم 633 لجنة فرعية، موزعين على 284 مقر اتتخابي بجميع مراكز وقرى المحافظة لاستقبال 2 مليون و9 آلاف و229 ناخبًا.

ويتنافس بالمحافظة، 98 مُرشحًا لانتخابات مجلس النواب على 19 مقعدًا، وهو نصيب المحافظة من المقاعد بمجلس النواب القادم بنظامي القائمة والفردي، ودفعت القائمة الوطنية من أجل مصر بـ9 مرشحين للمنافسة على 9 مقاعد بنظام القائمة، ونفس الحال في قائمة نداء مصر، حيث دفعت بـ9 مرشحين أيضًا.

وعلى مستوى المقاعد الفردية فقد تم تقسيم المحافظة إلى 4 دوائر انتخابية مخصص لها 10 مقاعد فردية يتنافس عليها 80 مرشحًا.