صور.. زيادة توافد سيدات الفيوم على اللجان قبل انتهاء التصويت

توافدت المئات من سيدات الفيوم، على اللجان الانتخابية المختلفة بدوائر محافظة الفيوم الأربعة، للإدلاء بأصواتهن في عملية الاقتراع ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وذلك قبل غلق اللجان الانتخابية بساعات قليلة.

وحرصت السيدات، على ضرورة المشاركة في الاستحقاق الدستوري، واختيار من يمثلهم في مجلس النواب المُقبل.

وشهدت لجان الدائرة الأولى بمركز وبندر الفيوم، تزايد الإقبال عقب صلاة العصر وحتى الآن، بينما تزايد إقبال السيدات على لجان الدائرة الثانية، ومقرها مركز إطسا منذ صباح اليوم مع بداية فتح لجان الاقتراع، حيث اصطفوا في طوابير أمام اللجان من أجل الحصول على أرقامهن، والانتظار في دورهن، والتصويت للمرشحين الذين يرغبن في انتخابهن.

وشهدت لجنة منية الحيط بمركز إطسا، أكبر عدد لاحتشاد السيدات أمام اللجان، واصطففن في طوابير للإداء بأصواتهم واختيار ممثليهم في مجلس النواب المُقبل،وقد بدأ الإقبال في التزايد بكثافة منذ فترة الظهيرة، وسط انضباط من السيدان وتنظيم جيد من مسؤولي اللجان.

أمّا في الدائرة الثالثة ومقرها مركزي طامية وسنورس، فقد شهد مركز طامية إقبال كبير من السيدات اللاتي حرصن على الحضور للمشاركة في العرس الديموقراطي قبل انتهاء مدة التصويت وإغلاق اللجان في التاسعة تمهيدًا لفرز الأصوات.

وهرعت سيدات القرى المختلفة في الدائرة الرابعة ومقرها مركزي أبشواي ويوسف الصديق إلى اللجان الانتخابية المختلفة من أجل الإدلاء بأصواتهن في اليوم الأخير من عملية الاقتراع، حيث انتشرت السيدات بكثرة في كحك بحري والحامولي والريان بمركز يوسف الصديق، ولجان سنرو وشكشوك بمركز ابشواي.

وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، واتسمت الأجواء بالانضباط والتنظيم الجيد.

يذكر أنّ محافظة الفيوم تضم 633 لجنة فرعية موزعين على 284 مقر انتخابي بجميع مراكز وقرى المحافظة لاستقبال 2 مليون و9 آلاف و229 ناخبًا.