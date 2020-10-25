محافظ بني سويف: الإقبال على الانتخابات بدأ في التزايد بالمساء

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن العملية الانتخابية في المحافظة، تسير بشكل مميز وهادئ إلى حد كبير، والإقبال متميز، وبدأت الأعداد تزيد في هذه الساعات، أكثر مما كانت عليه في فترة الصباح.

وأضاف هاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب عبر شاشة "DMC": "الإقبال عظيم وكل الأمور ميسرة أمام المواطنين، من مظلات وكراسي متحركة وكمامات، مساهمة في تيسير العملية الانتخابية، ودعمًا للمواطنين، للإدلاء بأصواتهم بمنتهى السهولة".

وتابع: "الإقبال على اللجان اليوم، من المتوقع أن تزيد عما كان عليه الوضع في الأمس، وذلك خلال الساعات المقبلة".

بدأ المواطنون يتوافدون على لجان الانتخابات في المحافظات المختلفة من أجل التصويت في انتخابات مجلس النواب، في اليوم الثاني للانتخابات المرحلة الأولى.

وبدأت اللجان في استقبال الناخبين منذ الدقائق الأولى في فتح اللجان في مختلف محافظات الجمهورية، من أجل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للإداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، يومي السبت والأحد، على أن تعلن النتيجة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم 1 نوفمبر المقبل.

ويبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتأتي محافظات المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

أما محافظات المرحلة الثانية فهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافق 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الاثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4، 5، 6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7 و8 نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية، وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر المقبل.

وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 5، 6 و7 ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام 7 و8 ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.