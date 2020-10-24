6 طرق للتأكد من سلامة العداد الكودي بعد تركيبه

من منطلق السلامة دائمًا، يرغب البعض في فحص عداد الكهرباء بعد تركيبه للتأكد من سلامته، وأنه يعمل بكفاءة، ولا يوجد خطورة على أفراد الأسرة منه.

ووجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، عدة نصائح للمواطنين للتأكد من سلامة العداد الكودي بعد تركيبه.

أولًا: لابد من فصل فيش أجهزة المنزل ثم قراءة العداد بعد 15 دقيقة من الفصل، للتأكد من اختبار سلامة العداد .

ثانيًا: لا تترك فني التركيب ينصرف قبل أن يتأكد من تثبيت العداد الكودي بالإضافة لوضع كارت المشترك بداخله، للتأكد من مطابقة الكود وأن الكارت يعمل بشكل جيد.

ثالثًا: من الضروري الانتظار لمدة 15 ثانية بعد وضع الكارت بالعداد، للتأكد من نقل البيانات بطريقة صحيحة.

رابعًا: الانتباه إلى عدم زيادة الأحمال الكهربائية عن الحد المسموح به في العداد كي لا ينفذ الرصيد.

خامسًا: وضع الكارت في العداد قبل الشحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة وعدم ظهور رسالة لا يمكن الشحن.

سادسًا: الالتزام بعدم العبث في غطاء العداد من أجل سلامته.

طريقة التقديم على عداد كودي

ويتم تقديم طلب عداد كودي من خلال موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، منصة خدمات المواطنين، بحيث يتم الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتسجيل البيانات ويمكن متابعة الطلب المقدم من خلال إرسال إشعارات بموقف الطلب من خلال الموقع الالكترونى نفسه، أو الإيميل الإلكترونى أو رسائل "SMS" على رقم الهاتف المذكور بالطلب.

وكانت وزارة الكهرباء قررت مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهي في 30 أكتوبر الجاري.

وجاء قرار تركيب العدادات الكودية لتقنين أوضاع المخالفين، والذين يستخدمون الكهرباء بنظام الممارسة.

ووفقًا لتصريحات اعلامية سابقة، اعتبر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن نظام الممارسة الذي يتعامل به المواطنين، غير عادل سواء للدولة أو المواطن، ولا يمكن من خلاله حساب الاستهلاك الفعلى للمشترك لاعتماده على تحرير محضر سرقة تيار، بعكس العداد الكودى مسبوق الدفع الذي يعتمد على شحن رصد بالعداد.