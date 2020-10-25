 "نادية" من أصحاب الهمم: "نازلة عشان واجبي.. لازم أشارك في الانتخابات"

تتحرك على مهل بمساعدة فرد أمن، متجهة نحو مدرسة "المناشي الابتدائية بنين" بدائرة منشأة القناطر، مطالبة بحقها الدستوري في الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب، متحدية إعاقتها الجسدية، والمتمثلة في عجز كامل وشلل أطفال، ووقف لنمو القدمين، مما يعيقها عن المشي فتستعين بكرسي متحرك.

لم يمنع نادية عمر، صاحبة الـ48عاما، كل الصعوبات كونها لا تقدر على المشي، وقطعت مسافة كيلو مترين، بعيدا عن لجنتها، إضافة الي معاناتها في التحرك بالكرسي، بالمطالبة بحقها الدستوري والادلاء بصوتها.

"أنا نازلة عشان ده واجبي ولازم أنزل".. هكذا بدأت نادية عمر حديثه لـ"الوطن"، مصممة على المشاركة في الاستحقاق الدستوري، رغم الامراض التي تلحق بها وعجزها الكامل عن المشي.

ووجهت صاحبة الـ48عاما رسالة لكل الشعب، بضرورة النزول للمشاركة في الانتخابات.

ويبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتأتي محافظات المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف وامنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

بينما محافظات المرحلة الثانية هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الماوفقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7،8، نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر، وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام، 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.