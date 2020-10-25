ساويرس لمنتقدي تكريم مخرج فرنسي بـ"الجونة": خدوا بندقية وروحوا إسرائيل

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة، إنه لا يجب الانهزام أمام فيروس كورونا المستجد، مفسرًا ذلك بأن السياحة تأثرت، مشيرا إلى ضرورة أن تحافظ مصر على موقعها السياحي.

وأضاف "ساويرس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي: "عند الأزمات المالية، دائما يكون البقاء للأقوى، لذا حرصت على تنظيم فعالية مهرجان الجونة السينمائي، متابعا "ربنا وفقنا رغم أنه قرار صعب".

وتابع، أنه يحضر كل مهرجانات العالم، وعند وجوده في مهرجان كان العام الماضي 2019، هنأه المخرج الفرنسي كلود ليلوش الذي يترأس معهد السينما في فرنسا على نجاح مهرجان الجونة، الذي أصبح الجميع يعرفه بسبب نجاحه.

ورد ساويرس على دعوات منع تكريم المخرج في المهرجان، واعتباره نوعا من التطبيع مع إسرائيل: قائلا: "الراجل ده زار إسرائيل، الزيارة لا تعني تطبيع وصهيوينة، ومينفعش نبقى عصيبين أكثر من أصحاب القضية نفسهم".

وتابع: "هو كل واحد بيروح يطبع ويصهين ويعمل؟ الراجل لا قال إنه مع إسرائيل أو ضد القضية الفلسطينية، اللي عايز يحارب ياخد بندقية وينزل على إسرائيل ويحارب".

واختتم ساويرس، مؤكدا أنه تجاهل هذه الحملة: "لا ألتفت إلى هذا"، إذ أنه سلم الجائزة، الأمر الذي انعكس على مصر إيجابيا، حيث كتبت الصحف الفرنسية، أنه تم تكريم فنان من فرنسا وأن مصر آمنة.