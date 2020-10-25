قومي المرأة: وفرنا سيارات لنقل المسنات والمريضات إلى اللجان الانتخابية

قالت بسمة قريطم عضو الغرفة المركزية لمتابعة الانتخابات بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس لديه 2000 سيدة تتابع الانتخابات على مستوى 14 محافظة تقام فيها الانتخابات، مشددةً على أن المرأة تصدرت المشهد الانتخابي بالأمس واليوم، على غرار ما حدث في الاستحقاقات السابقة، كما تدخلت السلطات الأمنية لمواجهة تجاوزات بعض المرشحين.

وأضافت خلال تصريحات ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر شاشة "DMC": "أغلب الاتصالات التي وردتنا كانت من أجل الحصول على مساعدة في الاستعلام عن اللجان الانتخابية، وقدمنا مساعدات للمسنين وذوي الإعاقة والمرضى للوصول إلى المقرات الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع غرف المحافظات".

وتابعت: "بالتنسيق مع المحافظات، جرى توفير سيارات ذهاب وعودة لنقل المسنات والمريضات ذهابا وعودة إلى اللجان الانتخابية، وأي مخالفة فهي فردية وجرى التعامل معها على الفور".

ولفتت إلى أن المرأة تصدرت المشهد في كل المحافظات الـ14 وهو ما يدل على زيادة وعيها بأهمية مشاركتها في الانتخابات.

وتوافد المواطنون على لجان الانتخابات في المحافظات المختلفة من أجل التصويت في انتخابات مجلس النواب، في اليوم الثاني للانتخابات المرحلة الأولى.

وبدأت اللجان في استقبال الناخبين منذ الدقائق الأولى في فتح اللجان في مختلف محافظات الجمهورية، من أجل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، يومي السبت والأحد، على أن تعلن النتيجة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم 1 نوفمبر المقبل.

وجرى الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتأتي محافظات المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

أما محافظات المرحلة الثانية فهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافق 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الاثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4، 5، 6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7 و8 نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية، وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر المقبل.

وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 5، 6 و7 ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام 7 و8 ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.