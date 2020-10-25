صور.. استمرار عمليات فرز الصناديق الانتخابية في قنا

يواصل القضاء والمستشارين المشرفون على انتخابات مجلس النواب في محافظة قنا في عدد 670 لجنة فرعية، عمليات فرز أصوات الناخبين، لعد غلق عمليات الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم.

وشهدت محافظة قنا، منافسة شرسة في انتخابات مجلس النواب، حيث يتنافس في المحافظة 138 مرشحا على 9 مقاعد فقط، منهم 18 مرشحاً يتنافسون على 9 مقاعد بنظام القوائم، حيث تتنافس القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر.

وتضم محافظة قنا 670 لجنة فرعية موزعين على 339 مركزا انتخابيًا، وعدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب 2 مليون و 34 ألف و373 مواطنًا.