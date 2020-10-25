القائمة الوطنية تحصد 492 صوتا بلجنة إعداد القادة بدمنهور

أعلنت غرفة عمليات مراقبة انتخابات مجلس النواب، الانتهاء من فرز الأصوات بلجنة رقم 190 بمركز إعداد القادة بدمنهور، حيث حصلت القائمة الوطنية على 492 صوتًا، فيما حصلت قائمة "نداء مصر" على 315 صوتًا، وبلغت الأصوات الباطلة 275 صوتًا.

من جانبه، أشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالأداء المشرف لمواطنى محافظة البحيرة، فى جميع المراكز والمدن والقرى والنجوع والذين كانوا على قدر المسؤولية وانتفضوا لتلبية نداء الوطن، واحتشدوا علي قلب رجل واحد حول صناديق الإقتراع لانتخاب من يمثلهم فى مجلس النواب.

كما أشاد محافظ البحيرة بجهود رجال الشرطة والقوات المسلحة فى حفظ الأمن والنظام، والعمل على راحة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية فى جميع اللجان، وكذلك جهود رجال قضاء مصر الشامخ الذين أداروا العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.