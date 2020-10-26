تنسيقية الأحزاب: الناخبون أصبح لديهم وعي بأهمية المشاركة في الانتخابات

قال محمد الصعيدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه حدث تغير ووعي لدى الناخب خلال الأعوام الماضية وأدرك أهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية لاختيار ممثل له لمدة 5 سنوات يحدد شكل المستقبل فيها، موضحًا أن تنسيقية شباب الأحزاب ستدعم من خلال ممثلها في البرلمان الإسراع في قانون المحليات ودعم قوانين الاستثمار وحرصت على إجراء توافق انتخابي قبل إجراء الانتخابات البرلمانية 2020 من أجل تقديم السياسة بشكل جديد.

وأضاف "الصعيدي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مجلس النواب" المذاع على فضائية "ten" ، أن التنسيقية شاركت في مبادرات "البالطو الأبيض" والمبادرات الصحية الرئاسية، مؤكدا أن دور التنسيقية لا يقتصر على المبادرات فقط ولكن من أجل تقديم دور السياسي بشكله المعروف في علوم السياسة الدولة الذي له مهام تشريعية وتنظيمية وتخطيطية ورقابية وليس شخص مسئول عن مبادرات وخدمات لأهل دائرته.

وألمح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن السياسي يجب أن يتواجد فيه الشقيين السياسي تحت البرلمان أو التنفيذي في وزارة وكذلك تقديم خدمات لدائرته الانتخابية والعمل على تطويرها لتصبح مكان أفضل للناخب الذي أعطاه صوته.

وذكر أن المرشحين في انتخابات برلمانية سابقة كانوا يستخدمون استراتيجية تقول أن الأمر محسوم دون نزول من أجل منع الناخبين من النزول وقصر التصويت على أتباعهم لكن في هذه الانتخابات الصندوق هو الذي سيحدد المرشح الفائز لذا فإن الأمر مسئوليته تقع على المواطن مطالبا الجميع بالنزول.

وأردف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه في حالة عدم معرفة الناخبين يمكن البحث عن أسماءهم على شبكة الإنترنت لقراءة برامجهم الانتخابية ومتابعة فعاليات لهم أثناء الترويج في دعايتهم الانتخابية فهذا سيوفر عليك الأمر ويحدد لك الشخص الذي يطرح برنامجا واضحا لاختياره والبعد عن المرشح صاحب الشعارات فقط.