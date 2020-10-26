النزاهة ومشاركة المرأة.. أبرز مظاهر انتخابات النواب في أسيوط

أسفرت نتيجة فرز الأصوات لانتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة أسيوط بعد اجراء عملية الاقتراع على مدار يومين متتاليين باللجان الفرعية بمراكز وقرى المحافظة وأجريت عملية فرزالأصوات في 4 لجان عامة مقرها قسم أول أسيوط، والقوصية، وأبوتيج.

وبلغت نسبة اقبال الناخبين على مدار يومي الانتخابات وصل إلى 24.8% ممن لهم حق التصويت في الانتخابات بالمحافظة البالغ عددهم 2 مليون و766 ألف و955 فائزاً كنتائج أولية لفرز الأصوات.

وجاء مركز أبوتيج في المقدمة بمشاركة 42 ألف و876 ناخب من اجمالي عدد ناخبين 149 ألف و717 ناخباً بنسبة حضور 28.6%.

ولم تسفر نتائج الجولة الأولى للإنتخابات عن حسم أى من المرشحين سواء الفردى مستقل أو حزبى لأى من المقاعد من أول جولة كما نجحت قائمة في حب مصر في حصد جميع مقاعد المرحلة الأولى للانتخابات كما لم يستطع حزب حماة وطن أن يحرز أى تقدم في كافة اللجان.

وأكدت العملية الانتخابية أن الدولة والحكومة وقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين واتسمت العملية بالحياد الحكومي والنزاهة.

وكان من الواضح أيضا تضافر جهود قوات الشرطة لتأمين العملية الانتخابية بأكملها من أجل إنجاح العملية الديمقراطية ومحاربتهم لكافة أوجه الخروج عن القانون وكان مدير الأمن اللواء أسعد الذكير يقوم بنفسه بالمرور المتواصل على لجان الإنتخاب لتفقد الحالة الأمنية

ومن الظواهر الايجابية في هذه الانتخابات هي المشاركة السياسية للمرآة المصرية سواء كانت مرشحة أو ناخبة فكانت حريصة على المشاركة ولم يمنع المرض أوكبر الاسن الكثير منهم من المشاركة.