محافظ الشرقية: نقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي النواب

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظه تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لانتخابات مجلس النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية دون أي تمييز أو تحيز لمرشح على آخر.

وشدد المحافظ على أن دور الجهاز التنفيذي يقتصر على التجهيز والإعداد الجيد للمقار واللجان الانتخابية المحددة لاستقبال الناخبين والعملية الإنتخابية والمقرر إجراؤها يومي 7 و8 نوفمبر القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ، اليوم الاثنين، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية بضرورة الالتزام الكامل بعدم استخدام المباني والمنشآت الحكومية في أي دعاية انتخابية، والتنبيه على العاملين بعدم الاشتراك في حملات الدعاية الانتخابية، ومن يخالف ذلك سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

وأكد محافظ الشرقيه أنه يجري التنسيق والتعاون بين الجهاز التنفيذي وقوات الأمن، لمراجعة المقار الانتخابية، لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، وكذلك تأمين اللجان الانتخابية فضلاً عن توفير الكراسي المتحركة لكبار السن للوصول إلى مقار اللجان الانتخابية والمشاركة في رسم خريطة المستقبل واستكمال الحياة التشريعية.