مصطفى سالم يتصدر نتائج انتخابات دائرة طهطا بسوهاج

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج النتائج غير النهائية لعمليات فرز أصوات الدائرة الرابعة، ومقرها مركز طهطا، وتضم مراكز طهطا وطما وجهينة.

خاض الانتخابات في الدائرة 49 مرشحاً، للمنافسة على 3 مقاعد بالنظام الفردي، وجاءت نتائج الأصوات كالتالي:

- تصدر مصطفى سالم ترتيب المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، بحصوله على 31 ألف و882 صوتاً.

- إبراهيم أبو دوح، حصل على 30 ألف و500 صوت.

- إيهاب مصلح أبو عقيل، حصل على 28 ألف و326 صوتاً.

- نشات فؤاد عباس، حصل على 23 ألف و116 صوتاً.

- مصطفى أبو دومة، حصل على 21 ألف و610 أصوات.

- صلاح شوقى عقيل، حصل على 18 ألف و607 أصوات.

وبموجب هذه النتائج، ستكون جولة الإعادة بين المرشحين الـ6 على المقاعد الثلاثة بالدائرة، علماً بأنه لم يتم إضافة أصوات الناخبين في الخارج.

وجرت عملية التصويت فى انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج، داخل 1081 لجنة فرعية، في 688 مركزاً انتخابياً بجميع أنحاء المحافظة، ويبلغ عدد المسجلين في كشوف الناخبين بالمحافظة 3 ملايين و74 ألف و205 ناخبين.

وتنافس في الانتخابات 199 مرشحاً على 14 مقعداً بالنظام الفردى، في 8 دوائر انتخابية، فضلاً عن التصويت على إحدى القائمتين "القائمة الوطنية من أجل مصر"، و "نداء مصر".

وجرى تقسيم محافظة سوهاج إلى 8 دوائر انتخابية في انتخابات مجلس النواب 2020، وتضم:

- الدائرة الأولى، ومقرها مركز سوهاج، وتضم قسمي أول وثاني سوهاج ومركز سوهاج وجزيرة شندويل، ومخصص لها مقعدان.

- الدائرة الثانية بمدينة أخميم، وتضم مركزي أخميم وساقلته، ومخصص لها مقعدان.

- الدائرة الثالثة ومقرها المراغة، ومخصص لها مقعد واحد.

- الدائرة الرابعة ومقرها طهطا، وتضم مراكز طهطا وطما وجهينة، ومخصص لها 3 مقاعد.

- الدائرة الخامسة ومقرها جرجا، وتضم مركزي جرجا والعسيرات، ومخصص لها مقعدان.

- الدائرة السادسة ومقرها المنشاه، ومخصص لها مقعد واحد.

- الدائرة السابعة، ومقرها البلينا، ومخصص لها مقعدان.

- الدائرة الثامنة ومقرها مركز دارالسلام، ومخصص لها مقعد واحد.