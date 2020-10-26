الشرقية تستعد لموجة ثانية محتملة من "جائحة كورونا" بتدابير احترازية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، اليوم الاثنين، على ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الأمراض والأوبئة، وفي مقدمتها فيروس "كورونا"، وسط تحذيرات من موجة ثانية للفيروس المستجد.

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق والتكامل بين القطاعات الطبية المختلفة من مستشفيات جامعة الزقازيق ومستشفيات قطاع الصحة وهيئة التأمين الصحي ومستشفى الأحرارالتعليمي ومرفق الإسعاف، لتوفيرأوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لحالات الاشتباه بفيروس كورونا، وتطبيق البروتوكولات العلاجية طبقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، وذلك للحد من انتشار الفيروس والتغلب عليه.

حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبيرالوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات والمدارس والمعاهد والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشآت الصناعية والميادين العامة والبنوك وماكينات الصرافة، وتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة الواقية والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة.

ووجه محافظ الشرقية وكيل وزارة القوى العاملة بمتابعة مدى إلتزام المنشآت الصناعية بأعمال التطهير والتعقيم لوسائل نقل العمال من وإلى المنشأة، وإلزام العمال بارتداء الكمامات الواقية، وتخفيض الأعداد المصرح لها بركوب الأتوبيسات إلى 50% لتحقيق التباعد بينهم، للحفاظ علي صحتهم وسلامتهم .

كما كلف مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم، وعدم السماح بتسييرها إلا بعد ارتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

ووجه "غراب" بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بتكثيف الحملات المفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية، للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة، وتفعيل قرار تحصيل الغرامة في حالة المخالفة، وكذلك وضع ملصقات إرشاديه وتوعوية بجميع الإجراءات الصحية والوقائية المطلوب اتباعها، ولصقها داخل وخارج جميع وسائل النقل.

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والأوقاف والطب البيطري والسكك الحديدية والأوقاف والكنيسة، لاستمرار حملات التوعية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لتعريف المواطنين بالموجة الثانية للفيروس وأعراضها وطرق الوقاية منها، والتشديد على الاهتمام بالنظافة الشخصية، والالتزام باتباع الإجراءات الوقائية.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، عرضاً عن استعدادات المديرية للتعامل مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، وتمت الإشارة إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بالإدارات الصحية والمستشفيات بالمحافظة، وانعقاد غرفة الأزمات، وفرق الترصد علي مدار الساعة، والتأكيد علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم المختلفة، للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التواجد الكافي للأطقم الطبية، للتعامل مع المصابين، وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه، وكذلك التعرف على كيفية مباشرة حالات العزل المنزلي ومدى استجابتها لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، كما تم عرص الأماكن المقترح تخصيصها لمستشفيات عزل خلال الفترة القادمة عند الحاجة إليها.

وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين عدم التراخي في إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في حياتهم اليومية، خاصةً عند دخولهم المساجد ودور العبادة والأسواق، وعند استخدام وسائل النقل والمواصلات خلال هذه الفترة.