105 آلاف "طلب تصالح" بمتحصلات 709 ملايين جنيه في الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة تلقت 105 آلاف و971 طلب تصالح على مخالفات البناء بإجمالي متحصلات 709 ملايين جنيه، مشيراً إلى أن المحافظة وفرت كافة الإجراءات للتيسير على المواطنين وتحفيزهم على التقدم بطلبات التصالح.

وأكد المحافظ في تصريح له، اليوم، أن جميع الوحدات المحلية تتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء بالإضافة إلى تخصيص مدرستين بكل مركز ومدينة وحي، لتلقي الطلبات بإجمالي 24 مدرسة، إلى جانب التنسيق مع البنوك لتقديم قروض بنكية للمواطنين، وإعلان الإرشادات بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أعلن عن طرح كراسة الشروط الخاصة بعدد 611 وحدة بمجمع الصناعات النسيجية بالمنطقة الصناعية الكائنة بالمحلة الكبرى للإيجار، الأسبوع الماضي، ضمن مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" بمقر جهاز تنمية المشروعات ومقر هيئة التنمية الصناعية بالمحلة الكبرى.

وقال المحافظ، في تصريح صحفي، إن الشاب المتقدم سيحصل على تمويل ميسر للآلات والمعدات ورأس المال العامل، فضلًا عن مساعدته في استخراج المستندات والتراخيص، بالإضافة إلى التدريب والتسويق والدعم الفني، موضحًا أن المنطقة الصناعية بالمحلة تعد واحدة من أكبر المشروعات الاقتصادية في المحافظة، تقع على مساحة 34 فدانًا تم تقسيمها إلى 3 مناطق، المنطقة الأولى تبلغ مساحتها 14 فدانًا وتضم 611 ورشة نسيجية بنظام حق الانتفاع، والمنطقة الصناعية الثانية على مساحة 10 أفدنة تم طرحها بإجمالي (42) قطعة أرض، والمنطقة الثالثة على مساحة 10 أفدنة.