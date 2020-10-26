عامل وزملاؤه يكتبون نهاية "بلطجي مصر القديمة" بشومة وماسورة: موتوه ضرب

كشفت الجهات الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمــن القاهرة ، بقيام مجموعة من الأشخاص يستقلون مركبة "توك توك" بإلقاء جثة أحد الأشخاص أمام إحدى المستشفيات بدائرة القسم ، ولاذوا بالفرار .

بالإنتقال والفحص عُثر على جثة لشخص ذكر " مجهولة الهوية " ولم يُعثر معه على ثمة متعلقات شخصية وبها إصابات ظاهرية عبارة عن جروح وكدمات متفرقة بالجسم .

أمكن تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه (مسجل خطر) وسبق إتهامه فى العديد من القضايا " مخدرات ، سلاح وذخيرة " .

بتكثيف التحريات تبين سابقة وجود خلافات بينه وبين أحد الأشخاص (عامل دباغة ، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "له معلومات جنائية) بسبب إعتياد المجنى عليه ممارسة أعمال البلطجة على المذكور وتهديده بإلحاق الأذى به وبأسرته ، وأشارت التحريات إلى أن الأخير وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (ثلاثة أشخاص) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها وأقر الأول بأنه نظراً لتضرره من المجنى عليه خطط للتشاجر معه والتعدى عليه بالضرب إنتقاماً منه، وفى سبيل ذلك إتفق مع باقى المتهمين على التوجه إلى مكان المجنى عليه وقاموا بتقييده وتعدوا عليه بالضرب بإستخدام ماسورة حديدية وعصا خشبية "شومة" ، ثم إصطحبوه داخل مركبة "توك توك" إلى منطقة المدابغ بدائرة القسم، وتعدوا عليه بالضرب مرة أخرى مُحدثين ما به من إصابات حتى فقد الوعى، فقاموا بتركه بالمنطقة محل العثور حتى فارق الحياة ولاذوا بالفرار ، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المتهم الأول ، وتم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بمسكنهم ، كما تم بإرشادهم ضبط (قائد مركبة "التوك توك") المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .