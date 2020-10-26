7 فئات محرومة من شقق الإسكان الاجتماعي.. أبرزها أصغر من 21 عاما

يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير سكن لكل المصريين، نحو 125 ألف وحدة إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل كاملة التشطيب تُسلم خلال 36 شهرًا.

وجرى طرح 100 ألف وحدة إسكان اجتماعي لمنخفضي الدخل، بمدن "العبور الجديدة - بدر (حدائق العاصمة) - 15 مايو - العاشر من رمضان - حدائق أكتوبر - السادات الجديدة (منطقة غرب المطار) - المنيا الجديدة - ملوي الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة - أسوان الجديدة".

كما جرى طرح 25 ألف وحدة إسكان اجتماعي لمتوسطي الدخل بمدن: "6 أكتوبر - حدائق أكتوبر - بدر (حدائق العاصمة) - 15 مايو - العلمين الجديدة - العاشر من رمضان - رشيد الجديدة - بني سويف الجديدة - المنيا الجديدة - ناصر - أسوان الجديدة".

وتسحب كراسات الشروط الخاصة بالـ125 ألف وحدة، اعتبارًا من 1 نوفمبر المقبل حتى الأحد 8 نوفمبر للمواطنين من ذوي الإعاقة، واعتبارًا من يوم الاثنين 9 نوفمبر 2020 حتى الاثنين 7 ديسمبر 2020" للمواطنين متضمنين ذوي الإعاقة.

وتستعرض "الوطن" الفئات المحرومة وغير المستحقين لشقق الإسكان الاجتماعي على النحو التالي:

الفئات المحرومة من شقق الإسكان الاجتماعي

1. أن يكون من حاملي الجنسيات الأخرى غير المصرية.

2. من يقل سنه عن 21 عامًا ويزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

3. أن يكون أعزب، ويتخطى دخله الشهري 6000 جنيه، أو متزوج ويتخطى دخله الشهري 9000 جنيه للأسرة.

4. أن يكون حاصلًا على وحدة من الدولة مدعومة سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير.

5. أن يكون غير مرتبط بالمحافظات المطروح بها الوحدات أو المجاورة لها إقامة أو عملًا.

6. أن يكون مالكا لمسكن، أو آل إليه بالإرث الشرعي.

7. إذا زادت نسبة قسط التمويل على 40% من إجمالي دخله الشهري.