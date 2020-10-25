"محافظ دمياط" تفتتح 7 مدارس بتكلفة تتجاوز 81 مليون جنيه

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بافتتاح، عدد من المشروعات التعليمية بمناطق مختلفة، حيث افتتحت ٧ مدارس بنطاق كفر البطيخ وكفر سعد ومدينة دمياط الجديدة بتكلفة قدرها ٨١.١٩٣ مليون جنيه ليصل عدد المدارس المفتتحة منذ انطلاق العام الدراسى الجديد إلى "١٦" مدرسة بتكلفة ١٥٤.٩٦٨ مليون جنيه.

واستهلت المحافظ تلك الجولة التى جاءت بحضورعادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم و جيهان حسين مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية ومتولى حسنين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ و إبراهيم نصير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، بافتتاح مدرسة أبو الخير عامر الابتدائية بكفر البطيخ بعد إتمام أعمال الإحلال الكلي لها بتكلفة بلغت ٧.٤٦٧ مليون جنيه و بإجمالى ٨ فصول دراسية، وبكفر البطيخ أيضاً افتتحت الدكتورة منال عوض توسعات مدرسة السلام الابتدائية المشتركة المقامة على مساحة ٢٩٠.٤٠٠ م٢، حيث ضمت تلك التوسعات ٨ فصول ليصل إجماليهم ٢٤ فصل دراسى وذلك بقيمة ٣.٩٦٠ مليون جنيه، هذا وقد تفقدت المحافظ مبنى المدرسة واطمئنت على مستوى تنفيذ الإجراءات الاحترازية و الوقائية و استلام الطلاب الكتب الدراسية.

و بمركز كفر سعد، افتتحت الدكتورة منال عوض مدرسة مصر المستقبل للتعليم الأساسي بعزبة ٣ بقرية الإسماعيلية، حيث تفقدت المحافظ بمبنى المدرسة المنشأ حديثًا بإجمالى ١١ فصل وبتكلفة بلغت٨.٠٧٩ مليون جنيه قاعات رياض الأطفال و فصول المرحلة الابتدائية ودورات المياه و قاعتى المسرح و كرة الطاولة و المكتبة ، كما افتتحت أيضاً مدرسة الإبراهيمية القبلية الإعدادية إذ استمعت المحافظ الى شرح تفصيلي عن ما تم تنفيذه من أعمال إحلال كلي للمدرسة بإجمالى ٩ فصول دراسية وقاعات تخصصية ومسرح وبتكلفة قدرها ٩.٥٢٦ مليون جنيه.

وواصلت المحافظ جولتها بزيارة مدينة دمياط الجديدة افتتحت خلالها ثلاث مدارس تم إنشائهم حديثاً طبقاً لأعلى المعايير الخاصة بالمنشآت التعليمية وهم مدرسة طيبة الرسمية للغات بعدد فصول ٢٨ فصل وبتكلفة ١١.٧١٧ مليون جنيه ، ومدرسة نور المعارف الثانوية المشتركة بإجمالى عدد فصول ٤٢ فصل وبقيمة بلغت ٢٣.٣٣٩ مليون جنيه وأخيراً افتتاح مدرسة بلال بن رباح للتعليم الأساسي، والتى تضم ٤٤ فصل دراسى وبتكلفة تصل ١٧.١٠٥ مليون جنيه.

وأكدت "عوض" أنه تم بذل جهود غير مسبوقة خلال العامين الماضيين، لتنفيذ محاور الخطة الخاصة بتطوير المنظومة التعليمية و المنشآت التابعة لها، لتحقيق التكامل مع الاستراتيجية المُتعلقة بتطوير النظام التعليمى و تقديم الدعم الكامل للطلاب بجميع المراحل.