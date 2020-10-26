"خيانة أمانة وفسق وفجور".. قضايا تلاحق فتاة "التيك توك" منار سامي

"خيانة أمانة وفسق وفجور" تهم تلاحق "منار سامي" المعروفة بـ"فتاة التيك توك" بمدينة بنها، التي أجلت محكمة جنح كفر شكر، اليوم، محاكمتها في قضية إيصال أمانة لأحد الأشخاص بمبلغ 100 ألف جنيه، إلى جلسة 14 ديسمبر المقبل.

البداية

بدأت قصة الفتاة باستغلالها تطبيق "التيك توك" بحثًا عن الشهرة والمال وفرصة لدخول عالم الفن الذي أعلنت أكثر من مرة رغبتها في أن تكون ممثلة، لتبدأ نشر مقاطع فيديو وصور على تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" و"إنستجرام"، وهي ترقص وتستعرض الأماكن التي تزورها، وما ترتديه من ملابس لمتابعيها الذين بلغ عددهم أكثر من 250 ألف شخص.

مباحث الآداب

مع اتساع شهرة منار سامي وانتشار الفيديوهات الخاصة بها، تلقت أجهزة الامن والإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية، بلاغًا من أحد المحامين اتهمها بالفسق والفجور ونشر الرذيلة، لتقوم أجهزة الأمن بالقبض عليها وبالتحقيق معها أمام النيابة العامة، ووجهت لها تهم الإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.

وكشفت التحريات قيام المتهمة بتصوير نفسها بشكل خادش للحياء، وإذاعة الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف استقطاب الشباب لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية، ووجهت النيابة العامة للفتاة تهم التحريض على الفجور، ونشر فيديوهات خادشه للحياء العام، وتم إحالتها للمحاكمة.

محطات محاكمة الفسق والفجور

وفي 22 يوليو الماضي، استمعت محكمة جنح طنطا الاقتصادية، إلى أقوال المتهمة، وأكدت أنها شاركت وعمرها 15 سنة، في فيلم لتوعية الأطفال، وعن انتشار صور جنسية لها، قالت إنها رفعت دعوى قضائية في 2013 على طليقها، لأنه نشر صوراً لها على مواقع التواصل، بغرض التشهير بسمعتها، واستخدامها كورقة ضغط عليها لإجبارها على التنازل عن حضانة طفلتها "لي لي".

وقالت المتهمة إنها أرسلت هذه الصور لزوجها السابق، خلال فترة زواجهما وسفره خارج البلاد، لكنه استغلها بعد حدوث خلافات بينهما، ونفت حصولها على أي مقابل مادي نتيجة عملها بمواقع التواصل الاجتماعي، باستثناء حصولها على 3 آلاف جنيه من "انستجرام"، مقابل دعاية إعلانية بخصوص عرض أزياء، وأضافت أن السيارة التي ضبطت معها لا تملكها، وأنها قامت باستئجارها بهدف الترويج لنفسها في التمثيل.

وفي 29 يوليو الماضي، عاقبت المحكمة المتهمة بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وكفالة و20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف جنيه غرامة، وإلزمها بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات، بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب، غير أنها استأنفت على الحكم أمام جنح استئناف طنطا الاقتصادية، والتي قررت في 19 سبتمبر الماضي، تأييد الحكم.

خيانة الأمانة

نظرت محكمة جنح كفر شكر بالقلوبية، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة منار سامي المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك ببنها"، في قضية جديدة لاتهامها بخيانة الأمانة بمبلغ 100 ألف جنيه، نظير تعاملات مالية.

وجاء في البلاغ الذي حرره الممثل القانوني لـ"أ.ك" المدعي، وحمل رقم 4209 لسنة 2020، أن "منار" حررت إيصال أمانة بمبلغ 100 ألف جنيه للمدعي نظير تعاملات مالية بينهما، إلا أنها امتنعت عن سداد المبلغ في الموعد المحدد وماطلته في السداد، ما دفعه إلى تحرير البلاغ ضدها حيث إحيلت المتهمةه للمحاكمة أمام محكمة جنح كفر شكر، بتهمة خيانة الأمانة نظير تعاملات مالية بينها وبين موكل المحامى مينا ناجى حيث أجلت المحكمة القضية لجلسة اليوم التي قررت فيها التأجيل للمرة الثانية إلي 14 ديسمبر المقبل بناء على طلب الدفاع وحضور المتهمة.