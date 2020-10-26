محافظ شمال سيناء: نزكز جهودنا على المشروعات التنموية لخدمة المواطن

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن الدولة تركز جهودها على تنفيذ المشروعات الخدمية بالمحافظة، طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي، لافتًا إلى تنفيذ العديد من المشروعات وبدء مشروع التحول الرقمي لتطوير الاتصالات التليفونية ودعم خدمات الإنترنت وربط جميع المصالح الحكومية والمدارس والجامعات وغيرها من المرافق بخدمات الانترنت لتيسير الاتصالات والحصول على الخدمات بأقصى سرعة خلال ٣ أشهر .

وطالب المحافظ خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة المنعقدة اليوم، بزيادة الموارد المالية للدولة دون أعباء إضافية على المواطنين بناء على توجيهات الرئيس، مشددًا على مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على التباعد وعدم السماح بدخول المصالح الحكومية إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية وتوفير كواشف حرارية على أبواب المصالح الحكومية للكشف على الموظفين والمترددين.

ووجّه إدارات الموارد البشرية بمختلف المصالح الحكومية إلى سرعة الإعلان عن الوظائف الشاغرة بعد تصديق الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، وتحديد الأماكن الشاغرة قبل ٦ أشهر من خلوها، مطالبا رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات بتنفيذ الأعمال المطلوبة خلال التوقيتات المحددة، حيث أن تقييم استمرار القيادات في مواقعها طبقا لنسبة الأعمال المنفذة.

وأعلن المحافظ عن إزالة أي مخالفات بناء مالم يتقدم أصحابها بالتصالح عليها وفرض هيبة الدولة، مشددًا علي عدم قيام المواطنين بالبناء إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة، وطالب رؤساء القري والأحياء بمراجعة التراخيص التي تم تسجيلها مع الإدارة الهندسية بمجلس المدينة.

ووجّه "شوشة" إلى تدريب الموظفين على سبل الدفع الإلكتروني، والمرور الدوري على المديريات لمتابعة أداء الموظفين، بجانب حصر المؤهلات الخاصة بالعاملين علي بند الفصل المستقل، لسد العجز فى بعض التخصصات بالمصالح الحكومية، وإجراء حصر للمنتدبين خارج المصالح الحكومية ومراجعة الإجازات المرضية الممنوحة من لجنة طبية خارج المحافظة، وعدم إعطاء الموظفين بيان حالة وظيفية، محذرا من تواجد الأقارب من الدرجة الأولى داخل المصلحة الواحدة.

ووافق المجلس في جلسته المنعقدة برئاسة المحافظ علي طلب الأهالى بتغيير اسم قرية رابعة الي قرية ٣٠ يونيه، واتخاذ الإجراءات الادارية اللازمة لتغيير الاسم، معلنًا تكليف الجهات الحكومية بتقدير الخسائر في المباني والمصالح الحكومية وقرى جنوب بئر العبد التي تضررت بسبب الإرهاب، ومنح المدارس الواقعة في تلك القرى اجازه استثنائية لمدة ١٥ يوما لحين تطهيرها من العبوات الناسفة حرصا على حياة الطلاب والعاملين بتلك المدارس.

وكان المجلس التنفيذي، استهل جلسته بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء مركز بئر العبد، وقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.