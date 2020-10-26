بعد تخصيصها كلجان اقتراع.. تعقيم 633 فصلا بمدارس الفيوم

أنهت محافظة الفيوم، حملة تعقيم 633 لجنة انتخابية داخل 284 مدرسة بكافة مراكز المحافظة، اليوم، عقب الانتهاء من عملية فرز الأصوات في كافة اللجان وتسليم الصناديق للجان العامة، تمهيدًا لاستقبال طلاب المدارس غدًا.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنهم أجروا عمليات تعقيم كاملة لكافة المدارس التي كانت تضم لجانًا انتخابية، تمهيدًا لاستقبال الطلاب صباح الغد واستئناف الدراسة بها.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنّ التعقيم والتطهير شمل 174 فصلًا بداخل 63 مدرسة، بينما في مركز إطسا جرى تعقيم وتطهير 136 فصلًا في 75 مدرسة، أمّا مركزي سنورس وطامية، شهدا تعقيم 182 لجنة فرعية بداخل 73 مدرسة، وأخيرًا تم تطهير141 فصلًا في 73 مدرسة بمراكز "أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة".

ولفت وكيل "تعليم الفيوم" إلى أنّ أعمال التطهير جاءت حرصًا على حياة الطلاب والطالبات، وضمن التدابير الوقائية للحماية من فيروس كورونا، ونظرًا لكون معظم اللجان كانت في مدارس ابتدائية وطلابها أطفالًا ليسوا على درجة عالية من الوعي.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، منح طلاب المدارس التي جرى تخصيصها كلجان للإقتراع إجازة من الدراسة لحين الانتهاء من تعقيمها بالكامل حفاظًا على سلامة الطلاب، وفي ظل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس "كوفيد 19" المستجد.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ القرار جاء بناءً على المذكرة التي تم عرضها من محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن المدارس التي تجري بها انتخابات مجلس النواب 2020، بالإدارات التعليمية السبع، نظرًا لكون التصويت استمر للتاسعة مساء اليوم، ثم أعقبه الفرز لساعات متأخرة من الليل ولم يتسن للحملة تعقيم المدارس.