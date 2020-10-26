توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. طقس مائل للحرارة وشبورة مائية في الصباح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الخبراء لحالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة من الثلاثاء إلى الخميس من 27 – 29 أكتوبر الجاري.

ووفق توقعات الخبراء، فإن طقس الثلاثاء سيكون مائلًا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل الحرارة على مناطق السواحل الشمالية الغربية.

وتتكون في الساعات الأولي من الصباح الشبورة المائية، ويكون الطقس غائما جزئيا، بينما على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يواجه المواطنون طقسًا غائمًا جزئيًا حيث الطقس معتدل نهارًا لطيف ليلًا مصحوب بشبورة مائية.

وفي مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، أما شمال الصعيد فيشهد طقسًا غائمًا جزئيًا مائلًا للحرارة نهارًا، مائلًا للبرودة ليلًا والرياح معتدلة، وأخيرًا جنوب الصعيد حار نهارًا معتدل ليلًا والرياح معتدلة.

أما يوما الأربعاء والخميس فيتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا مع وجود شبورة مائية صباحًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري تسيطر أجواء غائمة جزئيًا، مع وجود شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

كما توقع الخبراء أن يسود طقس غائم جزئيًا، حار نهارًا، معتدل ليلًا على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، أما شمال الصعيد فيسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، وأخيًرا جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا مع وجود رياح معتدلة.

طقس الثلاثاء 27 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

طقس الأربعاء 28 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

طقس الخميس 29 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 23.