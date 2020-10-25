توقعات طقس 72 ساعة.. شبورة صباحية وأجواء غائمة مائلة للحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس مائل للحرارة على بعض المناطق ووجود شيورة مائية يصاحبها رياح معتدلة في بعض مناطق الجمهورية، موضحة أماكن ارتفاع درجات الحرارة والبرودة، خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية للمتابعين والقراء، طقس الـ72 ساعة المقبلة، وفقا لما حددته هيئة الأرصاد الجوية، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طقس الاثنين 26 أكتوبر

تنبأ خبراء هيئة الأرصاد بأن تشهد مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وجود شبورة مائية صباحًا وأجواء غائمة جزئيا حيث يكون الطقس مائلا للحرارة نهارًا مائلا للبرودة ليلًا مع وجود رياح معتدلة.

أما السواحل الشمالية الغربية فتشهد طقسا معتدلا نهارًا مائلا للبرودة ليلا مع وجود شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة

وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يواجه المواطنون طقسا غائما جزئيا حيث الطقس معتدل نهارًا لطيف ليلًا مصحوب بشبورة مائية.

كما تشهد مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقسا مائلا للحرارة نهارا لطيفا ليلًا والرياح معتدلة، أما شمال الصعيد فيشهد طقسا غائما جزئيا مائلا للحرارة نهارا مائلا للبرودة ليلا والرياح معتدلة، وأخيرًا جنوب الصعيد حار نهارًا معتدل ليلا والرياح معتدلة.

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19 .

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23 .

طقس الثلاثاء 27 أكتوبر

كما توقع الخبراء طقس يوم الثلاثاء، حيث توجد شبورة مائية وطقس غائم جزئي وطقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا مع وجود رياح معتدلة على مناطق كل من القاهرة الكبري والوجه البحرى، ومعتدل حرارة على مناطق السواحل الشمالية الغربية.

أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يواجه المواطنون طقس غائم جزئي حيث الطقس معتدل نهارًا لطيف ليلًا مصحوب بشبورة مائية.

وفي مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلًا والرياح معتدلة، أما شمال الصعيد فيشهد طقس غائم جزئي مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، وأخيرًا جنوب الصعيد حار نهارًا معتدل ليلا والرياح معتدلة.

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19 .

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25 .

طقس الأربعاء 28 أكتوبر

وتوقع خبراء الأرصاد أن يكون طقس الأربعاء 28 أكتوبر على مناطق القاهرة الكبرى مائلا للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا مع وجود شبورة مائية صباحًا، وفي الوجه البحري تسيطر أجواء غائمة جزئيًا مع وجود شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحارة نهارا مائل للبرودة ليلا .

وفي مناطق السواحل الشمالية الغربية، تنبأ الخبراء أن يسود طقس غائم مع وجود شبورة مائية صباحا، حيث أجواء معتدلع نهارًا مائلة للبرودة ليلًا، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء قتشد طقس غائم جزئي معتدل نهارا لطيف ليلا مع وجود رياح معتدلة.

كما توقع الخبراء أن يسود طقس غائم جزئيا حار نهارًا معتدل ليلًا على مناطق جنوب سيناء وسلالسل جبال البحر الأحمر، أما شمال الصعيد مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا وأخيًرا جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا مع وجود رياح معتدلة.

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19 .

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25 .