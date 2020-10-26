"جمارك مطار القاهرة": ضبط عدد من الأقراص المخدرة مع راكب قادم من لندن

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من الشعر الطبيعى بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من دبى اشتبه مصطفي فاضل مأمور اللجنة المعين علي لجنة الأخضر فى راكبة مصرية قادمة من الإمارات .

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أية أشياء مخالفة أو بضائع تستحق سداد رسوم جمركية أجابت بالنفى .

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة "الإكسراى" بمعرفة خالد عبد الرحمن مأمور الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه .

وبالعرض على حسين هيكل وحمدى حافظ نواب مدير الإدارة قرر تكليف وائل عيد مأمورى الضبط تحت إشراف أحمد الحكش مشرف الصالة الخضراء لتفتيش حقائبها فتبين وجود 10 كيلو من خصلات شعر طبيعى مخبأة بين طيات الملابس الشخصية داخل حقائبها .

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من لندن تم الاشتباه فى راكب إنجليزى من أصل مصري يحمل 2 تلفزيون .

وتم تكليف ريم مجدى تحت إشراف أحمد الحكش مشرف الصالة الخضراء لتفتيش حقائبه فتبين وجود 84 شريط شريط بإجمالي 835 من الأقراص المخدرة أنواع مختلفة منها palexia - pregabalin - codeine مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 114 و 116 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.