ضابط بحرس الحدود: التهريب والإرهاب وجهان لعملة واحدة

قال العميد أشرف عبدالعزيز ضابط بقوات حرس الحدود، إن التهريب والإرهاب، وجهان لعملة واحدة، مشيرًا إلى أن بعض المهربين يستخدمون العناصر الإرهابية في تقديم الدعم اللوجستي، مثل السلاح والمواد التي تستخدم في عبوات التفجير مثل البن.

وأضاف حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "نحاول تجفيف منابع دعم الإرهاب، ونحن نكافح الترهيب والإرهاب، ونتحمل طبيعة الجو والأرض، ولا يوجد مبنى نستطيع أن نرتاح فيه، نفترش الأرض وغطاؤنا السماء، ونحرص على التواجد في أماكن غير ثابتة، حتى لا يتتبعنا التكفيريون والمهربون، وبالتالي فإن عدم النمطية في العملية، يصعب من مهمتهم، ويجعلنا أكثر قدرة على تأمين المصريين".

وقال المقدم إيهاب حامد ضابط بحرس الحدود: "متواجدون على طول خط قناة السيوس بداية من بورسعيد حتى السويس، ومتواجدون على خليج السويس شرق وغرب الخليج، بالتعاون مع كل الأجهزة وعناصر القوات المسلحة، زملاؤنا في كل الأسلحة، لتأمين قناة السويس، وعدم دخول الإمدادات اللوجستية والمعدات التي تستخدمها العناصر التكفيرية ضد أبطالنا، وأبطال سراي المهربات يقومون بدور كبير في هذا الصدد".

وأضاف: "نمنع استخدام السيارات والموتوسيكلات ضدنا في العمليات الإرهابية، وأبطالنا في الغرب يقومون بدور كبير في حماية أبطالنا في شمال سيناء، ومتواجدون على مدار ساعات اليوم، لا يوم راحة لدينا، معندناش حاجة اسمها إجازة، ومفيش حاجة اسمها نريح 5 دقائق، لازم نبقى موجودين بصفة مستمرة".