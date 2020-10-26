لميس الحديدي: مصر متمسكة بضبط النفس في مفاوضات السد الإثيوبي

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مصر لم تتحدث على الإطلاق باحتمالية استخدام القوة العسكرية ضد إثيوبيا بسبب مفاوضات السد الإثيوبي.

وأضافت "الحديدي"، خلال حلقة اليوم من برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "on"، أن الإدارة المصرية كانت هادئة ومنضبطة في كل الأوقات، وذلك على مستوى التصريحات، ومتمسكة بضبط النفس بشكل فوق المعتاد، بالرغم من أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن هذه القضية هي قضية حياة أو موت، ولا يمكن التفريط في أي حق من حقوق مصر المائية.

وتابعت، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص إمكانية تدمير مصر لسد النهضة لا يوجد أي رابط بينها وبين التصريحات المصرية، لكنها أثارت الكثير من الجدل.

وكشف المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، عن أن مصر ستشارك في الاجتماع الذي دعت إليه جنوب أفريقيا لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف إعادة إطلاق المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي، وذلك بعدما توقفت لفترة ممتدة منذ نهاية شهر أغسطس الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن هذا الاجتماع يُعقد تنفيذا لمخرجات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي التي عقدت على مستوى القمة، وكذلك الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث، الذى عُقد يوم 16 أغسطس 2020، والذى كلف الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل إلى إتفاق قانونى مُلزم يُنظم عمليتى ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد "السباعي" أن مصر مستعدة للتفاوض بجدية لإنجاح هذه المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق عادل متوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.

وأعرب متحدث وزارة الموارد المائية والرى عن تقديره للجهد الذى تبذله دولة جنوب أفريقيا في رعاية هذه المفاوضات والاهتمام الذى توليه لهذا الملف الحيوى الذى يمس مصالح الدول الثلاث ومقدرات شعوبها.