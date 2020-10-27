أعداد المرشحين المستقلين والحزبيين في المرحلة الثانية لـ"النواب"

تجرى انتخابات مجلس النواب في المرحلة الثانية لها في 13 محافظة، داخل البلاد يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، فيما تجرى خارج البلاد، أيام 4،5، و6 نوفمبر المقبل، والمحافظات التي تجرى فيها الانتخابات خلال المرحلة الثانية، هي القاهرة، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، و كفر الشيخ، ودمياط، والدقهلية، والإسماعيلية، والشرقية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وفيما يلي التصنيف السياسي لمرشحي المحافظات الـ 13 على المقاعد الفردية، حيث تصنيفهم لقسمين أحزاب، ومستقلين، ويزيد أعداد المرشحين المستقلين عن الحزبيين فيها، كالأتي:

_القاهرة

*عدد المرشحين الحزبيين 100

*عدد المرشحين المستقلين 339

_القليوبية

*عدد المرشحين الحزبيين 36

*عدد المرشحين المستقلين 190

_الدقهلية

*عدد المرشحين الحزبيين 59

*عدد المرشحين المستقلين 300

_المنوفية

*عدد المرشحين الحزبيين 27

*عدد المرشحين المستقلين 139

_ الغربية

*عدد المرشحين الحزبيين 32

*عدد المرشحين المستقلين 158

_كفر الشيخ

*عدد المرشحين الحزبيين 29

*عدد المرشحين المستقلين 121

_الشرقية

*عدد المرشحين الحزبيين 65

*عدد المرشحين المستقلين 171

_دمياط

*عدد المرشحين الحزبيين 12

*عدد المرشحين المستقلين 77

_بورسعيد

*عدد المرشحين الحزبيين 10

*عدد المرشحين المستقلين 40

_الإسماعيلية

*عدد المرشحين المستقلين 23

*عدد المرشحين الحزبيين 93

_السويس

*عدد المرشحين الحزبيين 5

*عدد المرشحين المستقلين 28

_شمال سيناء

*عدد المرشحين الحزبيين 9

*عدد المرشحين المستقلين 25

_جنوب سيناء

*عدد المرشحين الحزبيين 3

*عدد المرشحين المستقلين 8

فيما تتنافس في المرحلة الثانية، والتي تجرى فيها الانتخابات في قطاعين، هما، قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، تتنافس فيه القائمة الوطنية من أجل مصر، في مواجهة قائمة تحالف المستقلين، وذلك على 100 مقعد، هم عدد مقاعد هذه القائمة، أما في قطاع شرق الدلتا، تتنافس القائمة الوطنية من أجل مصر مع قائمة أبناء مصر، على 42 مقعد، هم عدد مقاعد هذه القائمة.