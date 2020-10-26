فيديو.. كلب يبكي صاحبه "نباحا" بعد غرقه في مياه ترعة بالدقهلية

وقف "ينبح" بحرقة وكأنه ينادي صاحبه الذي ابتلعته مياه البحر الصغير أمام مدينة الكردي في الدقهلية، أثار الكلب ذهول المارة الذين تجمعوا في المكان، دون أن يتوقف عن النباح حتى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا لإدارة شرطة النجدة من الأهالي بغرق شاب فى مياه البحر الصغير بنطاق مدينة الكردي أثناء استحمامه مع الكلب الخاص به.

انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وتمكنت القوات بمساعدة الأهالي من انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب يدعى "يحيى م. م.، 23 عامًا، مقيم بقرية كفر الكردي، وجرى نقل الجثة إلي المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وأكد شهود العيان أن الشاب الغريق نزل مع الكلب إلي الترعة يستحما معا، إلا أن الشاب جرفه التيار، ولم يتمكن من السباحة فغرق، وفوجئ الكلب باختفاء صاحبه، فخرج إلي الشاطئ وظل ينبح عليه، وكأنه استوعب ما حدث وظل واقفا في مكان البحث دون أن يتوقف عن النباح.

فيما تداول بعض الأهالي رواية أخرى، أكدوا فيها أن الشاب شاهد كلبًا يغرق في مياه الترعة، ونزل لإنقاذه إلا أنه غرق وغرق الكلب أيضا، وظل كلب آخر علي الشاطئ ينبح عليهما.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى صرحت بدفن الجثة بعد ورود تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.