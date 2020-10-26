عمرهما تخطى 90 عاما..محافظ جنوب سيناء يلتقي أكبر معمرين بمدينة دهب

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بأكبر معمري "وادى مجيرح" التابع لمدينة دهب، على هامش زيارته، اليوم، للمدينة لحضور زفاف أحد أبناء القبائل البدوية.

وقال المحافظ إن الشيخ "محمود حسين محمود" وصديقه الشيخ "حميد محسحس غنيم" يقيمان بوادى مجيرح، ويعدان من أكبر المعمرين بمحافظة جنوب سيناء، ورغم تخطى عمرهما التسعين عامًا، إلا أنهما يملكان ذاكرة قوية و حس وطني كبير.

وأكد المحافظ أنهما من أكثر مشايخ جنوب سيناء وطنية، ولهما ذكريات ممتعة عن تاريخ المحافظة، فضلًا عن امتلاكهما حب جارف للوطن ورثه أبنائهما، لذلك يحرص على زيارتهما دائمًا، والاستماع إلى أراءهما ومتطلباتهما وحل مشاكلهما إكراما لهما.

كان محافظ جنوب سيناء، لبى دعوة معاونه للشباب "جبريل فتيح عايد" لحضور حفل زفافه، اليوم، بمدينة دهب، وخلال حضوره أكد المحافظ أنه يعتبر العروسين من أبنائه، وأنه حريص على تلبية مثل هذه الدعوات في أي مكان بالمحافظة .

وقدم المحافظ عدد من الهدايا للعروسين، بالإضافة إلى حلوى المولد النبوي، وتمنى للعروسين أن ينعما بحياة سعيدة، وجرى إلقاء بعض القصائد الوطنية خلال هذا العرس، فيما أجرى المحافظ جولة بمدينة دهب، التقى خلالها عددًا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، ووعد بدراستها وتنفيذها.

وأهاب محافظ جنوب سيناء، المواطنين بضرورة المشاركة في العرس الانتخابي البرلماني، وأن يختاروا من يمثلهم في مجلس النواب بشفافية تامة، وتمنى زيادة نسب المشاركة كما تعود من أهالي مدينة دهب.