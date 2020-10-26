محافظ جنوب سيناء يلبي دعوة لحضور حفل زفاف بمدينة دهب

لبى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، دعوة معاونه للشباب "جبريل فتيح عايد" لحضور حفل زفافه، اليوم، بمدينة دهب، وخلال حضوره أكد المحافظ أنه يعتبر العروسين من أبنائه، وأنه حريص على تلبية مثل هذه الدعوات في أي مكان بالمحافظة .

وقدم المحافظ عدد من الهدايا للعروسين، بالإضافة إلى حلوى المولد النبوي، وتمنى للعروسين أن ينعما بحياة سعيدة، وجرى إلقاء بعض القصائد الوطنية خلال هذا العرس، فيما أجرى المحافظ جولة بمدينة دهب، التقى خلالها عددًا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، ووعد بدراستها وتنفيذها.

وأهاب محافظ جنوب سيناء، المواطنين بضرورة المشاركة في العرس الانتخابي البرلماني، وأن يختاروا من يمثلهم في مجلس النواب بشفافية تامة، وتمنى زيادة نسب المشاركة كما تعود من أهالي مدينة دهب.

يذكر أن محافظ جنوب سيناء، شدد على الأجهزة التنفيذية بضرورة الالتزام بالنزاهة والحيادية والشفافية التامة تجاه المرشحين لانتخابات مجلس النواب، أثناء وقبل وبعد العملية الانتخابية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وقال محافظ جنوب سيناء في تصريح سابق إنه وجه للتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية للاستعداد الكامل وإتمام الإجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان، لضمان صحة وسلامة الناخبين، خلال التصويت في انتخابات مجلس النواب المقرر إجراءها بالمحافظة يومي السبت والأحد الموافق 8,7 من شهر نوفمبر المقبل، ضمن المرحلة الثانية، وأهاب المحافظ جميع المواطنين الذين لهم حق التصويت، بالمشاركة والإدلاء بصوتهم الذي هو حق وواجب تجاه الوطن.