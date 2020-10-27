أبرز 10 مشاهد من الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالأقصر

شهدت جميع لجان اقتراع الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020 بالأقصر إقبالًا كبيرًا في الساعات الأولى لفتح باب الاقتراع خاصة من كبار السن والسيدات مع إقبال محدود للشباب.

واكتظت اللجان خاصة في مسقط رأس المرشحين بالمئات الذين اصطفوا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات حيث حرص كبار السن والسيدات على التواجد قبل فتح باب اللجان.

وكانت السلطات بمحافظة الأقصر قد رفعت درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لإجراء انتخابات مجلس النواب 2020 حيث جرت عملية الانتخابات في الأقصر يومي 24 و25 أكتوبر، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات يومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.

وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، السبت والأحد الماضيين، في محافظة الأقصر، وفي هذين اليومين صوت 413486 ناخبًا على مستوى المحافظة، لاختيار 3 نواب لهم فى مجلس النواب 2020 على المقاعد الفردي، وكذلك 4 نواب على مقاعد القائمة حيث تم تخصيص للأقصر 4 مقاعد بنظام القائمة و3 مقاعد على نظام الفردي، وبلغ حالياً عدد المرشحين على المقاعد الفردية الثلاثة 77 مرشحاً محتملاً تدور بينهم ملحمة انتخابية كبيرة في مختلف قرى ونجوع المحافظة بينهم 3 سيدات فقط.

واتخذ الناخبون كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، كما شكلت السلطات لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافي كافة الملاحظات وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن التعقيم والتطهير في كل لجنة، مع اتباع واتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتي تتضمن الحفاظ على المسافات التباعدية بين الناخبين، والالتزام بارتداء الكمامات للجميع، وتوفير بوابات التعقيم ومواد التطهير والتعقيم.

ورصدت "الوطن" العديد من المشاهد خلال توافد المواطنين على اللجان الانتخابية في أول أيام الاقتراع بجولة الانتخابات الأولى.

1- تسبب استقرار درجة الحرارة بمحافظة الأقصر في مواصلة الناخبين المشاركة في فترة الظهيرة، ودفعهم إلى الخروج لكن وسط إقبال متوسط ومتفاوت في معظم لجان المحافظة في تلك الفترة بوجه خاص.

2- شهدت اللجان الكائنة بمعاقل المرشحين توافدًا من الناخبين علي لجان الاقتراع للتصويت لمؤيديهم وظهرت طوابير السيدات في عدد من اللجان بمدن أرمنت والقرنة والطود وإسنا.

3-شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، قيام مجموعات من سائقي "التوكتوك" بعدة مناطق بالمركز بنقل الناخبين الراغبين بالإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية لاختيار المرشحين في الدائرة الثالثة وعمد سائقو المركبات الصغيرة إلى نقل كبار السن والسيدات بأسعار رمزية للجان الانتخابية من جهة، والعمل من جهة أخرى على حشد الناخبين لرفع نسب التصويت في الدائرة والتى تخطت حاجز 12.8% من إجمالي الناخبين بالدائرة.

4- انطلقت مسيرة لعدد كبير من الشباب والأهالي في مدينة الأقصر لدعم وصول مرشحيهم لجولة الإعادة أبرزهم المرشح عبد الرحمن بشاري والمرشح أحمد يوسف إدريس، وذلك وسط زغاريد من بعض النساء.

5- كثفت قوات الأمن تواجدها بمحيط اللجان ووضعت الكمائن الثابتة والمتنقلة، بالشوارع الرئيسية والميادين.

6- محافظ الأقصر يناشد المواطنين المشاركة بكثافة في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 بالمحافظة.

7- حكمدار الأقصر يتفقد اللجان الإنتخابية بإسنا خلال إعادة إنتخابات مجلس الشيوخ.

8- تم وضع مقاعد لذوى الإعاقة وكبار السن من الناخبين داخل اللجان فى يومها الأول، وذلك لمساعدتهم وتسهيل دخولهم إلى اللجان والإدلاء بأصواتهم.

9- شهدت اللجان توزيع كمامات وقفازات علي الناخبين المترددين على اللجان للإدلاء بأصواتهم .

10- وفرت مديرية الأمن مقاعد متحركة دون عليها "الشرطة في خدمة الشعب"، وقام رجال الشرطة بمساعدة الناخبين من كبار السن للدخول الي اللجان للوصول إلى لجانهم الانتخابية.