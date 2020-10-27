"مستقبل وطن" ينفي استقالة مرشح الحزب في بني سويف: لم نصدر أي بيانات

نفت الدكتورة دينا عبد الكريم، أمين الإعلام بحزب مستقبل وطن، صدور بيان يتعلق بمرشح الحزب عن دائرة مركز بني سويف، المهندس طارق مخيمر، مؤكدة عدم وجود صلة لأي أمانة بأمانات الحزب بهذا البيان المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان منشور منسوب لأحد مرشحي الحزب في محافظة بني سويف، يعلن فيه استقالته من حزب مستقبل وطن، بزعم تضرره من دفع مبلغ مالي إلى الحزب نظير نجاحه في الدائرة، وهو ما نفاه المرشح نفسه بكتابة منشور تبرأ فيه مما نُسب إليه.

وأعلن المهندس طارق مخيمر، تمسكه بحزب مستقبل وطن، وتوجه بالشكر لأمانة الحزب على مستوى محافظة بني سويف وأمناء الوحدات الحزبية بجميع القرى، نافيًا ما تردد عن استقالته من الحزب.

ويشارك حزب مستقبل وطن، في الانتخابات البرلمانية بالنسبة الأكبر من مرشحي الأحزاب على مستوى الجمهورية، سواء على المقاعد الفردية أو من خلال تمثيله في القوائم الانتخابية، في الانتخابات المقرر إجراء المرحلة الأولى منها داخل الجمهورية، يومي السبت والأحد المقبلين.

وأجريت المرحلة الأولى في 14 محافظة، هي: الجيزة والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح. يتنافس فيهم نحو 2163 مرشحا على المقاعد الفردية والقوائم، وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية بالنظام الفردي.

ووفقا لتعديلات قانون مجلس النواب تقدر مقاعد مجلس النواب 568 مقعدا، منها 284 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و284 لمقاعد الفرديوعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد 100 مقعد لكل منها. ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%.