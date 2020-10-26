"مستقبل وطن" و"القائمة الوطنية" يتصدران المحافظات والمرشحون ينتظرون أصوات الخارج لحسم الجولة الأولى

كشفت المؤشرات الأولية لفرز أصوات الناخبين بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وتشمل 14 محافظة أبرزها الجيزة والإسكندرية إضافة إلى محافظات الصعيد، تصدر حزب «مستقبل وطن»، والقائمة الوطنية «من أجل مصر» أرقام التصويت، فيما ينتظر المرشحون نتائج فرز أصوات المصريين بالخارج، لحسم مصيرهم سواء بالخسارة أو الفوز أو خوض الإعادة.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، بينما تشمل محافظات المرحلة الثانية 13 محافظة وهى: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه سيتم إعلان النتائج فى موعد أقصاه الأول من نوفمبر المقبل للمحافظات الـ14 التى أجريت فيها الانتخابات خلال يومى 24 و25 أكتوبر الحالى.

"أبوالعينين" يحسم "الدقي" بـ125 ألف صوت.. ومرشح "مستقبل وطن" يحصد 83 ألفاً.. و"عبدالرحيم وأحمد مرتضى" يغادران السباق

وفى دائرة الجيزة كشفت المؤشرات والنتائج الأولية المعلنة من اللجان العامة، تقدم القائمة الوطنية «من أجل مصر» على قائمة «نداء مصر»، حيث أعلنت اللجنة العامة نتائج أولية عن الدائرة الأولى «الجيزة والدقى والعجوزة»، التى وصل عدد الأصوات الصحيحة بها لـ155306 أصوات، وجاء المرشح محمد أبوالعينين فى الصدارة بـ125758 صوتاً، يليه زكى عباس عبدالظاهر 83995، فيما حصل عبدالرحيم على، على 19756 صوتاً، بينما حصل أحمد مرتضى على 16613 صوتاً.

وفى دائرة إمبابة لعبت الخبرة دوراً مهماً فى الصراع، حيث حصلت النائبة نشوى الديب، فردى مستقل، على 70963 صوتاً، وحلت فى صدارة التصويت، بينما جاء فى المرتبة الثانية النائب طارق سعيد حسنين، المرشح عن حزب مستقبل وطن، بعدد أصوات 59967، فيما جاءت نتائج كل من النائبة شادية ثابت 5466 صوتاً، والنائب إيهاب الخولى 4051.

وحصلت «القائمة الوطنية» على 70148 صوتاً، مقابل 12474 صوتاً لـ«نداء مصر»، وأدلى 94789 بأصواتهم فى الدائرة، فيما بلغت الأصوات الصحيحة 83572، والباطلة 11317. وفى دائرة الوراق حصلت «من أجل مصر» على 2120584، بينما حصلت قائمة «نداء مصر» على 23406، حيث بلغ عدد الأصوات الصحيحة 2360044، بينما بلغت عدد الأصوات الباطلة 11252 صوتاً.

مرشحو "النور" يتراجعون في الإسكندرية

وفى الإسكندرية، أعلنت اللجان العامة تصدر حزب «مستقبل وطن» عدداً من الدوائر، ففى دائرة المنتزه حصد مرشح الحزب، النائب البرلمانى أبوالعباس التركى، على 51303 أصوات، كما حصد محمد حسين الحمامى مرشح «مستقبل وطن» 36134 صوتاً، وحصد النائب عبدالفتاح يحيى 29384 صوتاً «مستقبل وطن»، وحصل أشرف سردينة على 35597 صوتاً، فيما حصدت النائبة مى محمود 23222 صوتاً.

وفى دائرة الرمل، حصد مرشحو «مستقبل وطن»، أحمد عبدالمجيد، ومحمود عبدالقادر رجب عسكر، وعلى الدسوقى أحمد عبدالمولى، على 22590 صوتاً للأول، و23217 صوتاً للثانى، و20357 صوتاً للثالث، فيما حصد النائب عفيفى كامل عفيفى على 19779 صوتاً، والنائبة إلهام خميس إبراهيم حسن 14998 صوتاً، والنائب عمر جمال عمر محمد 17619.

وفى دائرة سيدى جابر حصد مرشح الشعب الجمهورى مجدى الوليلى 21250 صوتاً، ومرشح «مستقبل وطن» أحمد المصرى 16225 صوتاً. وفى «محرم بك» حصل مرشح «مستقبل وطن» محمد جبريل على 39 ألفاً و386 صوتاً، ومرشح الشعب الجمهورى عمرو كمال 16 ألفاً و292 صوتاً، ومحمود قاسم 29 ألفاً و111 والنائب هيثم الحريرى 22 ألفاً و60 صوتاً.

وفى دائرة العطارين حصل مرشح حزب مستقبل وطن، الصافى عبدالعال، على 28139 صوتاً. وفى الدخيلة، حصد النائب رزق راغب المرشح عن حزب مستقبل وطن على 77663 صوتاً، وحسين العقارى 70083 صوتاً، ومرشح حزب الشعب الجمهورى محمد عبدالناصر 62000 صوت، ومرشح حزب مستقبل وطن أحمد حسن خيرالله 23674 صوتاً. فيما حصد مرشحو حزب النور فى ٤ دوائر على أرقام ضعيفة وخرجوا من السباق دون الحصول على مقعد واحد، وتصدرت القائمة الوطنية «من أجل مصر» فى عدد من اللجان حيث حصلت على 75188 صوتاً، و«نداء مصر» على 32136.

"الشعب الجمهوري" يتصدر حلايب وشلاتين

وفى محافظة البحر الأحمر بدائرة أول الغردقة، حصل المرشح محمد محمد عبدالمقصود، عن حزب مستقبل وطن، على ٣٢٢٨٤ صوتاً انتخابياً وهى أكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة، حيث وصل عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلجان الدائرة الأولى إلى ٦١٠٢٩ جاء فيها ٦٦٤٤ صوتاً باطلاً، فيما حقق النواب الحاليون للدائرة على أرقام ضعيفة حيث حقق حمادة غلاب على ٣٢٠٨ أصوات بينما حقق أحمد الضوى ٣٠٠٩ أصوات.

وحصل مرشح حزب مستقبل وطن، بدائرة «مطروح - سيد برانى»، جمال عبدالله رسلان وشهرته «جمال الشورى»، على أعلى الأصوات فى الدائرة الأولى 24974 صوتاً، وجاء خلفه ياسين محمد صالح المرشح الثانى عن حزب مستقبل وطن بـ14512، حيث وصل عدد الحضور ٦٩ ألف ناخب فى الدائرة الأولى من إجمالى ٩٥ ألفاً مقيدين فى الجداول الانتخابية.

"نداء مصر" تتصدر الأصوات في الأقصر

وفى الأقصر، تصدرت قائمة «نداء مصر» الأصوات بـ51534، فيما حصدت القائمة الوطنية «من أجل مصر» 45255، وفى بنى سويف حصل محمد سيد كامل، على 30 ألفاً و986 صوتاً، ابن قرية السعادنة، على أعلى الأصوات فى الدائرة، اعتماداً على كونه مرشحاً لحزب «مستقبل وطن» الذى يمتلك قواعد حزبية فى أغلب قرى الدائرة، كما احتل النائب الحالى عن نفس الدائرة مرشح حزب «حماة الوطن» عبدالرحمن برعى الترتيب الثانى فى عدد الأصوات، 25 ألفاً و541 صوتاً، اعتماداً على كتلته التصويتية فى عدد من القرى وخبرته السياسية فى الحصول على الأصوات بالدائرة، بالإضافة إلى كونه ابناً لقرية أهوه التى تعد إحدى الكتل التصويتية.

وفى المنيا أظهرت المؤشرات الأولية، تقدم القائمة الوطنية، فى جميع الدوائر يليها قائمة «نداء مصر» بفارق أصوات كبير. وعلى مستوى المقاعد الفردية، شهدت دائرة المنيا: حصد 6 مرشحين بينهم 3 عن حزب «مستقبل وطن» على أعلى الأصوات ليدخلوا مرحلة الإعادة وهم: أشرف أحمد عبدالعزيز الأحمداوى وحصل على 35650 صوتاً، وعلى فهمى إسماعيل بدوى وحصل على 33661 صوتاً، وعثمان المنتصر عبدالرحمن وحصل على 30620 صوتاً، والثلاثة مرشحون عن حزب مستقبل وطن.

وفى الدائر الثانية ومقرها مركزا سمالوط ومطاى، أظهرت المؤشرات الأولية لفرز الأصوات تقدم النائب الحالى مجدى ملك على أعلى الأصوات بإجمالى 48 ألف صوت، يليه محمد نشأت العمدة عن حزب مستقبل وطن، وحصل على 46 ألف صوت، فيما حصل علاء مكادى النائب السابق بمجلس النواب على 34 ألف صوت، وحصل اللواء سامى سنوسى على 33 ألف صوت فيما حصل النائب الحالى توحيد تامر على 27 ألف صوت وأخيراً حصل النائب الحالى الدكتور سمير رشاد أبوطالب على 26 ألف صوت، ليصل الـ6 لجولة الإعادة.

وفى الدائرة الخامسة ومقرها مركز وبندر ملوى وصل 6 مرشحين لجولة الإعادة وهم: هيلا سيلاسى وحصل على 25183، رياض عبدالستار وحصل على 23829، محمد عبدالحكيم وحصل على 23436، محمد عامر وحصل على 19087، حازم محمد وحصل على 18257، ومحمد مصطفى وحصل على 17419، فيما حصل عمرو غلاب أمين حزب مستقل وطن، على 14780 صوتاً.

وفى الدائرة السادسة ومقرها مركز ديرمواس جرت فيها الانتخابات على نظام القوائم فقط بعد تأجيل النظام الفردى، حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على نسبة تتعدى 85%، بعدد أصوات 25566، مقابل 2421 صوتاً لقائمة نداء مصر.

وفى سوهاج أظهرت النتائج حصول القائمة الوطنية على 437354 صوتاً، مقابل حصول «نداء مصر» على 268898 صوتاً. كما أظهرت النتائج ارتفاع نسبة المشاركة فى دائرة مركز المراغة والمخصص لها مقعد واحد وبلغت المشاركة حوالى 40%. وشهدت الدائرة الرابعة، وتضم مراكز «طهطا، طما، جهينة»، منافسة ساخنة، حيث ترشح بها 49 مرشحاً وتمكن 6 منهم من تحقيق أعلى النتائج.

وفى الفيوم تم حسم النتيجة بفوز 3 مرشحين بمقاعد الدائرة الأولى دون الحاجة للإعادة، بينما سيتم إعادة الانتخاب فى الثلاث دوائر الأخرى. وفى الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة الفيوم، حصل مرشحو حزب مستقبل وطن على أعلى الأصوات حيث حصل محمد محمود أحمد عبدالقوى على 89 ألفاً و769 صوتاً، بينما حصل عبدالتواب عبدالقادر أبوالنور على 76 ألفاً و149 صوتاً، فيما حصل سيد أحمد سلطان يوسف «حزب الشعب الجمهورى فى تحالف القائمة الوطنية 60 ألفاً و347 ألف صوت. وفى البحيرة أظهرت المؤشرات الأولية لعملية الفرز بلجان دوائر البحيرة، تقدماً ملحوظاً لمرشحى حزب مستقبل وطن، فى الوقت الذى انخفضت فيه نسبة الإعادة للمستقلين.