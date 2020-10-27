بروتوكول بين القوى العاملة وجامعة الزقازيق لنشر ثقافة السلامة المهنية

وقع وزير القوي العاملة محمد سعفان، والدكتور عثمان السيد شعلان رئيس جامعة الزقازيق ، بروتوكولاً للتعاون بين الوزارة والجامعة في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، بحضور محافظ الإقليم الدكتور ممدوح غراب ، وأعضاء مجلس الجامعة.

وقال "سعفان" عقب التوقيع: إن البروتوكول يهدف إلى تعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتنمية مهارات الطلاب فى مجالاتها المختلفة، والاستفادة من قدراتهم الإبداعية ، واستغلال طاقتهم ، وحثهم على الإبداع، وذلك من خلال إقامة المسابقات العلمية بين طلاب الجامعة، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة، وغيرها من الوسائل لتحقيق تلك الأهداف، وذلك إيمانًا من الوزارة بأهمية نشر ثقافة السلامة على المستوى القومى للحد من المخاطر التى تهدد سلامة أفراد الشعب والعمل على توفير مناخ حياة أمنة.

وأشار "سعفان" إلى أن البروتوكول ألزم الوزارة بإتاحة المعلومات والبيانات المتعلقة بمجال السلامة والصحة المهنية اللازمة للطلاب لتنفيذ أعمالهم، وتقييم الأعمال المقدمة منهم، وتقديم شهادات التقدير للطلاب الفائزين بالمراكز الأولى، فضلاً عن عقد ندوات وورش عمل لنشر ثقافة السلامة للطلاب.

ولفت وزير القوى العاملة إلي أن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين أبناؤنا من طلاب الجامعة ، وذلك لاهميتها بالنسبة لهم ولتوجيههم نحو تفهم مخاطر بيئات العمل المختلفة وكيفية الوقاية منها.

من جانبه أكد الدكتور عثمان شعلان ، أهمية دور الجامعات فى نشر الوعي بين طلابها، وتفعيل الربط بين المجتمع والمؤسسات التعليمية للاستفادة من الخبرات الأكاديمية وتطبيقها على أرض الواقع .

وأشار رئيس جامعة الزقازيق إلى أن البروتوكول ألزم الجامعة بإعلان المسابقات التى يتم الاتفاق عليها مع وزارة القوي العاملة بكافة الوسائل المتاحة لديها، وتجميع الأعمال المقدمة من الطلاب ومنح الوزارة نسخة منها، وتقييم ومراجعة الأعمال المقدمة من الطلاب بواسطة خبراء متخصصين بالاشتراك مع الوزارة .

شهد توقيع البروتوكول من جانب الوزارة مدحت الغمراوي وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة ، ومن جانب الجامعة الدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.