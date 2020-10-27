محافظ الجيزة يتفقد تطوير ورصف شارع نشأت في العمرانية

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال رصف وتطوير شارع نشأت بحي العمرانية، لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال والالتزام بالمواصفات المحددة، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المتفرعة من شارع الأهرام، والرابطة بين شارعي الملك فيصل والأهرام، لاستخدامها كمحاور بديلة أثناء تنفيذ أعمال الخط الرابع من المشروع القومي لمترو الأنفاق.

وأكد المحافظ البدء في أعمال رصف الشارع بطول 800م وعرض يصل الى 14 م، ضمن الخطة الاستثمارية لحي العمرانية للعام المالي الحالي، إضافه لتركيب أعمدة الإنارة، وجار استكمال الأعمال، موجّها الشركة المنفذة بتنفيذ الأعمال طبقا للمعايير الهندسية وبأعلى المواصفات.

ووجّه المحافظ، رئيس حي العمرانية بالمتابعة الدورية للشارع والانتهاء من أعمال الرصف والتطوير خلال المدة الزمنية المحددة، وتخطيط الشارع مروريا ليظهر بالشكل الحضاري اللائق، والتأكيد على جميع الأنشطة والمحال التجارية بالشارع بوضع صناديق القمامة وعدم إلقاء المخلفات بالطريق العام، والتنبيه بعدم رش المياه حفاظا على المظهر الحضاري للشارع وطبقة الرصف، مع عدم السماح بوجود أي إشغالات أو تعديات على نهر الطريق من قبل المحال.

وتنفذ محافظة الجيزة حاليا، أعمال تطوير لشارع فاطمة رشدي المتفرع من شارع الهرم، إضافة إلى شارع المحولات بحي الطالبية والمؤدي لشارع ترسا الموازي لشارع الأهرام، ضمن خطة تطوير المحاور المتفرعة لشارع الأهرام، إضافة إلى الانتهاء من تطوير شارع خالد أمين بحي الطالبية، ورفع كفاءه عدد من المحاور الأخرى لتسهيل الحركة المرورية.