"نائب محافظ القليوبية" تتابع أعمال تطوير كوبري ترعة الشرقاوية

أجرت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، جولة تفقدية، اليوم، لأعمال تطوير كوبري ترعة "الشرقاوية" بحي غرب شبرا الخيمة، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية، بحضور اللواء مجدى عناني، رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام، رئيس حي شرق شبرا، ومحمد أبو السعود مدير مديرية الري، والاستشاري مجدى موافي.

وقالت"ريان" إن أعمال الإحلال والتجديد للكوبري، ستبدأ خلال الأسبوع الجاري، بالإضافة إلى تدبيش جانبي الترعة، في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سبل الراحة لهم، كما كلفت "ريان" رئيس حي غرب شبرا بضرورة رفع كافة تراكمات القمامة ونقلها أولاً بأول إلى المقلب، وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، فضلا عن سرعة الاستجابة لطلباتهم.

وتابعت "نائب المحافظ" أعمال إنشاء بلاعات صرف الأمطار، بطول 1200 متر ابتداء من كوبري مشاة الفرنواني حتى ترعة الشرقاوية كمرحلة أولى، بالإضافة إلى أعمال المرحلة الثانية من ترعة "الشرقاوية" حتى كوبري أبوالمنجا، فضلًا عن الانتهاء من صب الخرسانة الخاصة بالبئر على عمق 5 أمتار، وتركيب مواسير بطول 100 متر، وأشارت إلى إنشاء عدد 2 بلاعة وعدد 2 مطبق أسفل كوبري المظلات، ضمن خطة الاستعداد لمواجهة الشتاء.

يشار إلى أن "نائب المحافظ" تفقدت في وقت سابق أعمال إنشاء المركز التكنولوجي بمدينة الخصوص، عقب اجتماع مع المهندس رضا، مدير إدارة متابعة المراكز التكنولوجية بديوان المحافظة، لإزالة المعوقات ودفع الأعمال بالمركز التكنولوجي الجاري إنشاءه، ورافق "ريان" خلال الجولة، اللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص، والمهندس علي السيد عودة مدير مديرية الإسكان.

وقالت "ريان"، إن نسبة تنفيذ أعمال إنشاء المركز التكنولوجي بمدينة الخصوص وصلت إلى 85%، مشددة على أهمية انتهاء أعمال الإنشاءات وتسليم المركز التكنولوجي في الوقت المحدد.