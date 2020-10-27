رئيس المعاهد الأزهرية يطمئن الأهالي بعد حريق معهد صقر قريش: التلاميذ كلهم بخير

قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن الحريق الذي نشب في غرفة تابعة لمسجد أسفل معهد صقر قريش بحي البساتين لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر تتعلق بالتلاميذ أو المعهد.

وأضاف عباس، لـ"الوطن"، أنه فور ملاحظة الدخان الصادر من غرفة تابعة لمسجد أسفل المعهد قام مسئولي المعهد بالتعامل مع مصدر الدخان بطفايات الحريق الخاصة بالمعهد، وجري أخذ طفايات حريق من معهد مجاور لمحاصرة مصدر الدخان، وتنفيذ عملية الإخلاء التي نفذها المدرسين والمسئولين بالمعهدين بذكاء وإتقان تامين، حيث تم إخلاء الطلاب لسطح المعهد لحين السيطرة علي مصدر الدخان، وحضرت على الفور سيارات الحريق وانهت الأمر.

وأوضح أن التقارير المبدئية تؤكد أنه لا خسائر تتعلق بالمعهد لا بالأساسات أو المباني أو محتويات المعهد، ولا يوجد إصابات بين التلاميذ أو مسئولي المعهد، وتوضح أنه كان بالمعهد قرابة 120 تلميذ من الصفين الرابع والخامس الابتدائي، وتم اخلاءهم والتعامل وفق قواعد الأمان التي تلاقها المدرسين بالدورات المختلفة.

وطمأن "عباس"، أولياء الأمور بأن المعاهد الأزهرية على أعلى مستوي من الأمان لطلابها، وأنه يجري التدريب الدائم علي كيفية التعامل مع تلك الأزمات، داعيا الله أن يسلم كل المصريين من الشرور.

وكانت قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، قد تمكنت من إطفاء الحريق الذي نشب بمسجد صقر قريش بحي البساتين دون إصابات أو تأثير على المبنى.

وانتقلت الأجهزة المعنية لمكان الحريق، وتمّ التعامل معه، كما تمّ إخلاء أطفال معهد صقر قريش الأزهري للمرحلة الابتدائية الذى يعلو المسجد ويتكون من دورين وعددهم 80 طفلًا احترازيًا دون إصابات بطريقة آمنة، وتمّ السيطرة والإطفاء دون خسائر.