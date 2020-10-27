رئيس "بيتا إيجيبت": انتهاء 65% من مشروعاتنا بالعاصمة الإدارية

قال المهندس علاء فكري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ"بيتا إيجيبت": "أنهينا حوالي 65% من إجمالى الأعمال الإنشائية بمشروعات بيتا إيجيبت، بالعاصمه الإدارية الجديدة، ونستهدف الانتهاء منه بالكامل وتسليمه فى 2023، وذلك قبل الموعد المحدد بعام كامل".

وأضاف فكري، لـ"الوطن"، أن "استراتيجتنا تعتمد على سرعة التنفيذ، والتسليم بمواصفات وجودة تفوق المواصفات المحددة بالتعاقد، وتوقعات العميل.

وأكد أن "الشركة استطاعت بفضل إلتزامها وحرصها على إدارة المشروعات باعلى مستوى بعد البيع اكتساب ثقة العملاء بمشروعاتها السابقة".

التكلفة الاستثمارية للمشروعات مليار جنيها

وشدد على تركيز "بيتا إيجيبت" على 3 معايير أساسية وهى تقديم أعلى مستوي من الجودة والحفاظ على مصالح وثقة العملاء والتسليم قبل الموعد المحدد، موضحا أن التكلفة الإستثمارية للمشروع مليار جنيه، ويقام على 25 فداناً ويشتمل على 730 وحدة سكنية تتنوع بين الشقق والفاميلى فيلا بنماذج مستقل وتوين وتاون هاوس، وتبدا المساحات فى الشقق من 90 وحتى 250 متر، وقامت بيتا إيجيبت بسداد كامل ثمن الأرض وتم توفير السيولة المالية الكاملة لإنهاء المشروع فى أسرع وقت.

وتابع "انتهينا من بيع 50 % من إجمالى وحدات المشروع، ولم يتم طرح المرحلة الأخيرة منه ومن المتوقع إطلاقها خلال العام المقبل"، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 100% من أعمال الخراسانات للفيلات وتم البدء فى أعمال المبانى وإنهاء 75% من المرحلة الأولى، وخلال الصيف المقبل سيتم تجهيز نماذج منها لتمكين العملاء من المعاينة على أرض الواقع.

المشروع يراعي عودة الترابط الأسرى

وعن نموذج الـFamily villa، قال فكري، إنه عقب إجراء الدراسات السوقية وجدت الشركة احتياج السوق إلى ذلك النموذج والذى يعيد الترابط الأسرى وظهر الحاجة بصورة أكبر إلى تلك النوعية خلال أزمة كورونا، وفرض حظر التجول، وتوفر تلك الفيلات دور أرضى و2 علوي وروف ويبلغ مساحة الدور الواحد 120 متراً، موضحا أن الشركة توفر نظم سداد متنوعة بمشروع "بيتا جرينز نيو كايرو"، حيث تصل أجال السداد بالمشروع إلى 10 سنوات .

وأضاف أن تمويل المشروع ذاتى بنسبة 100%، ولدى الشركة علاقة وطيدة بالمؤسسات المصرفية تعكس ثقة تلك المؤسسات في الشركة مدى جديتها وقوة مشروعاتها بالسوق والتي قدمت قيمة مضافة للقطاع العقاري.

وشدد على حرص "بيتا إيجيبت" فى تسليم المراحل الأولية من مشروعاتها توفير الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها العميل لتحقيق الإعاشة بالوحدات بعد تسليمها فيتم توفير مواصلات لنقل العملاء من موقع المشروع إلى أقرب محطات للمواصلات العامة وكذلك الخدمات من السوبر ماركت والمراكز الطبية والعيادات والنادي وغيرها، كما تهتم بتقديم أعلى مستوى من خدمة ما بعد البيع فى مشروعاتها وذلك عبر شركة تابعة لها وهى شركة " الشرق لإدارة المشروعات" ونحرص على إمداد تلك الشركة بالخبرات والكوادر واستخدام أحدث المعايير في مجال إدارة المشروعات.

ونفذت "بيتا إيجيبت" للتنمية العمرانية عدداً من المشروعات العقارية المتكاملة بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة والقاهرة الكبرى منها مدينة العبور وحدائق أكتوبر والتى شملت مشروعات بيتا جاردنز وجولف ريزيدنس وبيتا جرينز.