غدا.. قطع المياه عن مدينة بنها لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مدينه بنها، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء، حتى الرابعة فجرا، مشيرة إلى أن الانقطاع نظرًا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة، في بيان لها اليوم، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه، خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة احتياجها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وفي وقت سابق، أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إنه في إطار استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء، وموسم سقوط الأمطار، نفذت الشركة أعمال غرف صرف الأمطار بنطاق المحافظة، بقيمة تقديرية حوالي 27 مليون جنيها تقريبا.

وأوضح "مجاهد"، أنه من المخطط تنفيذ عدد 1800 غرفة صرف أمطار بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين الرئيسية، وتنفيذ غرف صرف أمطار بطريق مصر إسكندرية الزراعي، ونفق أسفل الطريق الدائري، ومطالع ومنازل الكباري بمدن المحافظة، التي كانت تحدث تأثيرا كبيرا على حركة المواطنين في أثناء فترت سقوط الأمطار.

وأكد رئيس شركة مياه القليوبية، أنه جرى الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية، وجاري تنفيذ الأعمال، ومن المقرر انتهاء ذلك في مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ البدء في التنفيذ.

وأشار "مجاهد" إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، رفعت درجات الاستعدادت وإعلان الطوارئ بفروع وقطاعات الشركة كافة، وشددت على جاهزية المعدات؛ للتعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية خلال فصل الشتاء.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أنه جرت أعمال الصيانة والتطهير بمحطات الرفع الرئيسية والفرعية؛ لاستقبال مياه الأمطار، وتنفيذ خطة تطهير بلوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي قبل بداية فصل الشتاء.

ونوه المهندس مصطفى مجاهد، إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أجرت مناورات التعامل مع مياه الأمطار بعدد من أنفاق المحافظة والميادين الرئيسية، وسرعة التعامل مع المياه الناتجة من سقوط الأمطار.