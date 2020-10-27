محافظ شمال سيناء يؤكد اهتمام السيسي بالتنمية وتطوير الخدمات

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية وتعمير سيناء، خاصة شمال سيناء إلى جانب التوجيه بتطوير الخدمات والمرافق لأهالي المحافظة.

وأعلن المحافظ، خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد برئاسته، وبحضور هشام الخولي، نائب المحافظ، وأسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، وماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، وطارق محمد، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، ورؤساء قطاعات الكهرباء والمياه والغاز والمديريات والإدارات المعنية، أن هناك اهتمامًا من الرئيس وكل المسؤولين في الدولة بتنمية شمال سيناء وتيسير سبل الحياة لأبنائها، مشيرًا إلى لقائه مع السيسي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والزراعة والموارد المائية والري ورئيس الهيئة الهندسية، بخصوص بحث مجالات التنمية في كافة المجالات على أرض المحافظة، حيث أصدر تعليماته بعمل كافة الوزارات والجهات المعنية بدعم مرافق الخدمات وتوفير سبل المعيشة الميسرة للمواطنين، مشيرًا إلى إنشاء 5 محطات للكهرباء، من بينها محطة كهرباء الشلاق بشمال سيناء، وتوشكى والعوينات ومطروح.

وأضاف، أنه صدرت بالفعل توجيهات رئيس الوزراء بتوزيع المهام والتكليفات على مختلف الوزارات والهيئات لسرعة إنشاء تلك المحطات وتسهيل الإجراءات، مؤكدًا أن ديوان عام المحافظة سيقدم كل التسهيلات وإجراء التنسيقات اللازمة لمختلف الجهات العاملة في نطاق المحافظة لسرعة البدء في إنشاء محطة الشلاق.

وأوضح المحافظ، أن مشروع إنشاء محطة الشلاق بتوجيهات الرئيس لإضافة طاقة كهربائية جديدة لدعم الكهرباء بالمحافظة بإقامة محطة ذات قدرات كبيرة في منطقة الشلاق للعمل كبديل إضافي وداعم للطاقة الموجودة، ويتضمن 3 محاور، هي: إنشاء محطة كهرباء بمنطقة الشلاق ومحطة كهرباء أخرى بالمحطة البخارية بالعريش، وخط كهرباء للربط بين المحطتين، منوها إلى أنه تم استلام الأرض الخاصة بمشروع إنشاء محطة كهرباء الشلاق والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين المحطتين والخط الرابط بين محطة الكهرباء البخارية ومحطة كهرباء الشلاق.

وقال "شوشة"، إن الكهرباء أكثر مصادر الطاقة شيوعًا وأسهلها توفرًا، وتلعب دورًا كبيرًا في الحياة اليومية للمواطنين وفى تقديم كافة الخدمات المتنوعة لهم في شتى القطاعات، موضحًا أن إجمالي الطاقة المستهلكة خلال العام 2019-2020 بشمال سيناء بلغت 650 مليون كيلو وات من خلال 12 محطة، هي: القنطرة شرق، وبئر العبد، والبخارية، والمساعيد المتنقلة، والوحدات المتنقلة، وبغداد، ورمانة، وبالوظة، وأسمنت العريش وأسمنت سيناء، وقاطية.