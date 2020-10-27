مستقبل وطن: "الإخوان" تقف وراء الفيديو الكاذب.. وسنلجأ للقانون لردعهم

أصدر حزب مستقبل وطن بيانا صحفيا، قبل قليل، علّق فيه على ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من بيان منسوب للحزب، تضمن أكاذيب ووقائع لا تمس للواقع بصلة.

وأوضح الحزب، في بيانه، أنّ البيان المنسوب إليه، يهدف للتشكيك على مسيرة الحزب، والتشكيك في نواياه، موجّها أصابع الاتهام إلى جماعة الإخوان الإرهابية، قائلا إنّها تقف وراء ترويج البيان الكاذب، إلى جانب بعض المنافسين، الذين يرون أنّ الأفعال الصبيانية تؤثر على موقف الحزب خلال الانتخابات.

وأكد الحزب أنّه سيتخذ الإجراءات القانونية كافة، ضد مروجي البيان، وضد الأشخاص الذين يفاجأ بهم الشارع السياسي من حين لآخر، يبثون فيديوهات تتضمن اتهامات باطلة وافتراء على الحزب من آن لآخر، دون أدلة لادعاءاتهم، ظنا منهم أنّ تلك الأفعال تكسبهم شهرة تغطي على تراجع شعبيتهم بين المواطنين.

وثمّن الحزب جهود أبنائه وكوادره في الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب، ودعاهم إلى مواصلة العمل والجهد لاستكمال مسيرة الحزب.