افتتاح 4 مدارس جديدة في دمياط بتكلفة 31 مليون جنيه

أطلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، إشارة البدء لـ4 مدارس بمدن دمياط، وعزبة البرج، ورأس البر، وبلغت تكلفتها الإجمالية 31.14 مليون جنيه، استكمالًا لسلسلة الافتتاحات للمشروعات التعليمية والتي بدأتها مطلع الأسبوع الماضي.

واستهلت محافظ دمياط جولة اليوم، بافتتاح مدرسة دمياط الثانوية الميكانيكية العسكرية بدمياط بعد تنفيذ أعمال الإحلال الجزئي لها بـ16 فصلًا، ليصل إجمالي الفصول بها إلى 39 بتكلفة بلغت 9 ملايين جنيه، وتفقدت محافظ دمياط معمل CNC الذي يضم ماكينتي لتشكيل المعادن وفريزة مزودين بأجهزة حاسب آلي، كما تفقدت أيضًا ورشتي الحاسبات والالكترونيات وصالة الرسم، وأشادت بالطراز المعماري لمبنى المدرسة ومستوى التجهيزات به، والتي تأتي توافقًا مع اهتمام الدولة بالتعليم الفني، كما تسلمت درعًا تذكارية من أعضاء هيئة التدريس تقديرًا لجهودها المبذولة لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.

وواصلت الدكتورة منال عوض جولتها بافتتاح توسعات مدرسة عزبة البرج الرسمية للغات، المقامة على مساحة 5702 م٢، بعدد 14 فصلًا ليصبح عدد الفصول بالمدرسة فصل ودورات مياه للبنين والبنات ومتحدى الإعاقة، وبلغت تكلفة تلك الأعمال 5.5 مليون جنيه، كما مرت على الفصول للاطمئنان على مستوى الإجراءات الاحترازية والوقائية واستلام الطلاب للكتب المدرسية.

كما افتتحت والدكتور أسامة العبد، مدرسة نصر المتبولي المنشأة حديثًا بقرية السنانية بدمياط، والتي تتضمن 24 فصلًا بتكلفة قدرها 10.34 مليون جنيه، هذا وقد توجه الدكتور أسامة العبد والمتبرعين بأرض المدرسة وأهالي القرية، بالشكر الجزيل إلى محافظ دمياط لدعمها الكبير للمحافظة وأبنائها، وحرصها على تلبية مطالبهم وحل مشكلاتهم.

وفى ختام الجولة افتتحت توسعات مدرسة رأس البر المتضمنة 16 فصلًا دراسيًا بتكلفة 6.2 مليون جنيه ليصل إجمالي عدد الفصول الدراسية إلى 40 فصلًا، وتفقدت الفصول الدراسية بمرحلتي رياض الأطفال والابتدائي وغرفة الطبيب، واطمأنت على توافر المستلزمات الطبية الأولية وخطة التعامل مع أي حالة تظهر عليها أعراض، كما تفقدت أيضًا قاعة التدريب والدمج المتخصصة في توفير حزم تدريبية للمعلمين بإدارة عزبة البرج التعليمية، ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لدمج الطلاب من ذوي الإعاقة، وكذلك المسرح الذى يتم من خلاله عقد الأنشطة المختلفة وكذلك اجتماعات الفيديو كونفرنس.

وفى سياق متصل، أكدت المحافظ أنه ومع انطلاق العام الدراسي الجديد 2012-2020 تم افتتاح 20 مدرسة داخل المحافظة، بتكلفة إجمالية 186.1 مليون جنيه، كما توجهت بالشكر الجزيل إلى هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم على تلك الجهود غير المسبوقة لتنفيذ محاور خطة تطوير القطاع التعليمي والمنشآت التابعة له وفقًا لأعلى المعايير والمواصفات.