حظك اليوم الأربعاء 28-10-2020 على الصعيدين المهني والعاطفي

البعض لا يستطيع بداية يومه إلا بعد الاطلاع على رسائل الحظ اليومية، والتي يعتمد على حركة الأقمار والكواكب والأجرام السماوية، حيث تختلف هذه الرسائل من برج لآخر، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

اليوم تخطط جيدًا، وتكسب الإعجاب وتثبت نفسك في كل عمل تقوم به، وتعرف كيف تفرض إرادتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يدفعك اليوم للإعلان عن مشاعر إيجابية ويمنحك سحرًا وتألقًا.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر وفينوس يتنافران في منزلي الصحة واليوم مناسب للدراسة والتأمل.. اعتن بنفسك وصحتك ويطالبك الفلك ألا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر واليوم ليس مناسبا للظهور وتجنب الفخر بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يفتح أمامك الفرصة للتعلم من تجارب البعض، وتنفعك نصائح المخلصين.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يعدك باهتمامات ونشاطات مشتركة تجمعك بالأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وعليك أن تدع التسرع جانبًا، وأن تعمل حسابا للعقبات والمخاطر.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق، وعليك أن تتخلى عن قسوتك في تعاملك مع الأحباب ومع الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على التطور والإطلاع على ثقافات وأفكار جديدة وتبدو ملهما.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم ومن الممكن أن تستمتع اليوم بالحياة التي عملت جاهدا لبنائها.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم لاعب درامز فريق كايروكي وممثل، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر يتنافر اليوم مع فينوس في منزلي المال.. حاول أن تحدد أولوياتك في الشراء ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك أن تتجنب الجدال والدخول في حوارات شائكة تفاديًا للصدام.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك.. لن تكسب شيئًا إذا انغمست اليوم في الصراعات، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجًا تذكر جيدًا أن حياة الشراكة تتطلب منك أن يكون الأمر شورى.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة أروى جودة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة، وعليك اليوم أن تنظم جهودك وتسترخي وتأخذ قسطًا وافرًا من الراحة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تبتعد عن العصبية، وأن تفكر جيدًا قبل إعطاء أي رد ولا تعلن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أيتن عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 22 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمدك اليوم بأفكار أصيلة تؤثر بها فيمن حولك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يساعدك اليوم على إظهار مشاعرك بصورة مثالية وتوطد علاقتك بالأهل والأحباب والأولاد.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وهناك أمور مهنية أو عائلية تستدعي الانتباه وعليك أن تتصرف بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك ألا تضيع طاقتك في خلافات فارغة، القِ بذلك خلف ظهرك وتقدّم.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم العالمي جيم كاري، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزل العلاقات واليوم مثالي لإبراز مواهبك أو للإعلان عن فكرة تراودك وتحلم بها.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تميل اليوم نحو إظهار عمق حبك للمقربين وتقترب منهم بلطف.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال، ويطالبك ذلك بمراجعة وضعك المالي وقرارتك المهنية، وأيضا مراقبة نفقاتك وعليك أن تحترس ولا تتعجل الربح.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط يمكنك أن تجتهد اليوم وتستمتع بما هو متاح.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.