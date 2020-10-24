حظك اليوم السبت 24-10-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحمل بأنه لديه طموح كبير، يسعى دائما لتحقيقه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك للحركة والانطلاق وتنمية أعمال وتعبر جيدا عما بداخلك وتنفعك مساندة المخلصين من الزملاء.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم تراجع عطارد.. يمكنك اليوم أن تخلق من حولك أجواءً حيوية والكل يطلب صحبتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الموسيقار عمار الشريعي، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أبريل.