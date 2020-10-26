حظك اليوم الاثنين 26-10-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يعتبر مولود برج الحمل من أصحاب الأبراج التي تتمتع بالاستقلالية التامة عمن حوله، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

قد تشعر اليوم بانخفاض طاقتك ومن المهم أن ترتب أولوياتك ولا تبعثر جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك اليوم تميل للعزلة، لكن لا ترفض التعاون مع الغير.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان فضل شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.